El nuevo thriller que está arrasando en Netflix y que tienes que ver: la obra maestra de Joe Carnahan

Uno de los estrenos más esperados de este año en Netflix es la película de acción El botín protagonizada por los actores Matt Damon y Ben Affleck producida por su compañía, Artists Equity. Me la he visto y puedo asegurar que, aunque no es una obra de arte, es un soplo de aire fresco para el catálogo de Netflix. La película El botín ha logrado nada más llegar a la plataforma de streaming 41,6 millones de visualizaciones durante sus tres primeros días, lo que no está nada mal. Las razones de su éxito pueden ser el boca a boca entre los usuarios de Netflix, la química de sus protagonista los actores Matt Damon y Ben Affleck, que ya demostraron en la inolvidable El indomable Will Hunting en 1997 y la original trama. Cuenta la historia de dos policías que están pasando por un momento complicado que deciden acudir por un soplo a una vivienda en la que encuentras 20 millones de dólares.

La película El botín cuenta cómo tras descubrir esa gran cantidad de dinero, ya que esperaban una cifra aproximada a 150 mil dólares, comienzan las tensiones en el equipo de policías y surgen las sospechas de corrupción. ¿Quiénes se quieren llevar el dinero? La cinta El botín está inspirada en una historia real que tuvo lugar en el 2016 y comenzó cuando el agente de la policía Chris Casiano llegó a la casa de Luis Hernández-González, el dueño de una tienda de jardinería frecuentada por fumadores de hierba y se encontraron la friolera de 24 millones de dólares.

La gran diferencia con la película es que en la historia real no están involucrados los carteles colombianos sino cubanos de una red de cultivo de marihuana. El director Joe Carnahan logra meter al espectador en la trama relatando el operativo casi en tiempo real. Un director al que conocemos ya por su trabajo Narc, Smokin’ Aces, Infierno blanco (The Grey) y Boss Level, Además ha contado con el guion de GuJoe Carnahan y Michael McGrale que es uno de sus puntos fuertes.

¿Qué ocurre en la película de Netflix El botín?

Cuenta la historia de dos policías el teniente Dane Dumars, papel interpretado por Matt Damon), un hombre que sufre tras la muerte de su hijo, y el sargento J.D. Byrne, al que da vida el actor Ben Affleck, que está intentando superar el fallecimiento de la Jackie Véliz, su amante. La película comienza cuando una brillante policía fallece mientras investiga el paradero de un botín sin dueño de varios millones de dólares. Su muerte alerta a los federales que tienen sospechas de que hay un topo en el equipo de narcóticos en el que están Dumans y Byrne.

El teniente Dane Dumars que lidera a su unidad de narcóticos de Miami recibe un soplo sobre una casa en Hialeah en la que pueden estar escondiendo dinero del narcotráfico. Esta unidad que también se ocupa de encontrar dinero escondido en las viviendas, contarlo y entregarlo a sus superiores. Todo se complica cuando en la inmaculada buhardilla de la vivienda totalmente desordenada descubren que en las paredes hay unos 20 millones de dólares que deben pertenecer al cartel colombiano. La testigo del hallazgo y nieta de la dueña de la casa es Sasha Calle que avisa a los miembros de la unidad de que se encuentran en peligro porque los narcos pueden aparecer en cualquier momento.

Todo se complica todavía más cuando el teniente Dumars empieza a sospechar que hay un topo en su equipo y comienza a tomar medidas para descubrirlo. Desde ese momento el espectador asiste a toda una trama en la que la tensión traspasa la pantalla y que sorprende con numerosos giros en la trama. Todos se dan cuenta ante tal botín de que el dinero puede llegar a destruir al policía más noble. Los intereses, las traiciones y las mentiras de los miembros del grupo van saliendo poco a poco a la luz y se va descubriendo qué está pasando.

Según la sinopsis oficial: «El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha».

El reparto de esta película de acción

Los protagonistas de esta cinta son los conocidos actores Matt Damon y Ben Affleck cuya química es una de las mejores bazas de la película. También tiene un papel de peso la actriz Sasha Calle que da vida a la inocente nieta de la dueña de la vivienda. También en el reparto están los actores Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, que da vida a una de las agentes del equipo de narcóticos, Scott Adkins, Nestor Carbonell y Kyle Chandler, entre otros.

Como ya he comentado, no se puede decir que El botín sea una obra de arte, pero sí que es una cinta entretenida que mantiene al espectador pendiente de la pantalla desde el primer minuto. Una brillante cinta de acción con un buen reparto y guion y que mantiene al espectador en tención desde el primer momento.