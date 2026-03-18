Cuándo se juega el Olympique de Lyon - Celta: horario y dónde ver por TV en directo el partido de la Europa League.

El Celta y el Olympique de Lyon protagonizarán uno de los partidos más destacado en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ambos conjuntos empataron 1-1 en la ida en Balaídos, por lo que todo puede ocurrir en este choque en el que buscará estar en unos cuartos de final donde se medirían al Genk o al Friburgo. Te explicamos la fecha, horario y cómo ver por televisión en directo el encuentro que se juega en el OL Stadium.

Horario del Olympique de Lyon – Celta: cuándo es el partido de la Europa League

El Celta viaja a Francia para enfrentarse al Olympique de Lyon en el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez empataron 1-1 en Balaídos, por lo que son conscientes de que van a tener que emplearse a fondo para irse de tierras galas con una victoria que les permita avanzar a los cuartos de final de la competición de plata del fútbol europeo. En Vigo los celestes se adelantaron en el marcador con un tanto de Javi Rueda. Posteriormente expulsaron a Borja Iglesias y en los últimos minutos Endrick, cedido por el Real Madrid, igualó la contienda.

A qué hora es el partido de la Europa League Olympique de Lyon – Celta

La UEFA ha programado este apasionante Olympique de Lyon – Celta que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League para este jueves 19 de marzo. Este organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el horario de este partidazo entre gallegos y franceses en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón debería rodar puntualmente en el OL Stadium y todos esperan que no se produzcan altercados en la previa entre las aficiones en los aledaños del feudo galo.

Dónde y cómo ver gratis el Olympique de Lyon vs Celta en directo por TV online y en vivo

Movistar+ se el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes partidos que se disputen en la competición de plata del viejo continente, así como en la Champions como en la Conference. Este emocionante Olympique de Lyon – Celta correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito a él para poder disfrutar de lo que ocurra en el OL Stadium, ya que no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los aficionados del cuadro gallego y los amantes de las diferentes competiciones europeas también tienen la opción de ver en directo en straming y en vivo online este frenético Olympique de Lyon – Celta de la vuelta de los octavos de final de la Europa League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La web de este operador también estará a disposición de sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en Francia.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre la previa de lo que ocurra en la vuelta de los octavos de final de la Europa League y también de la Conference. Y es que cuando acaben los partidos Olympique de Lyon – Celta, Betis – Panathinaikos y Rayo Vallecano – Samsunspor publicaremos la crónica de todos los encuentros y las reacciones relevantes que se puedan producir.

Dónde escuchar por radio en directo el Olympique de Lyon – Celta

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto celeste que no tengan la opción de ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Olympique de Lyon – Celta de la vuelta de los octavos de final de la Europa League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar con el OL Stadium para narrar minuto a minuto lo que ocurra en este partidazo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Olympique de Lyon – Celta

El OL Stadium, conocido por temas de patrocinio como el Groupama Stadium, está situado en Cécines-Charpieu. En este campo se jugará este decisivo Olympique de Lyon – Celta de la vuelta de los octavos de final de la Europa League y fue inaugurado en 2016. Tiene aforo para algo más de 59.000 espectadores y se espera que el feudo galo presente una gran entrada contra el que también tendrán que pelear los futbolistas del conjunto gallego si quieren avanzar a los cuartos de final de la competición de plata del viejo continente.

La UEFA ha designado al árbitro bosnio Irfan Peljto para que dirija la contienda que jugarán el Olympique de Lyon y el Celta y que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El escocés Andrew Dallas será el responsable del VAR, por lo que tiene que analizar todas las acciones dudosas para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del OL Stadium.