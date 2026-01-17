La comedia más divertida de los 90 resucita en Prime Video: 1 hora y media de cine desternillante

El algoritmo de los servicios de streaming es capaz de enterrar, a los pocos días, cualquier novedad fílmica de la actualidad. Sin embargo, el cine generacional, el que trasciende a las tendencias marcadas por las plataformas de vídeo bajo demanda, sigue funcionando a las mil maravillas en cualquier tipo de formato o ventana de exhibición. El último ejemplo, lo encontramos con la comedia de los 90 que Prime Video acaba de rescatar del ostracismo del mercado físico: La increíblemente divertida, La cena de los idiotas.

Triunfó primero como obra de teatro en 1993 y después, el propio autor, Francis Veber, la convirtió en una película para la gran pantalla. El éxito fue absoluto, llevándose tres Premios César (galardones del cine francés). Pero donde de verdad brilló este breve relato cargado de humor, fue tanto en la taquilla francesa como en la española, donde llegó a permanecer más de 12 meses en las salas de cine. De hecho, a día de hoy todavía sigue siendo la decimosexta producción gala que más dinero ha recaudado en su país, logrando reunir casi a 9 millones y medio de espectadores.

Pero el triunfo no supuso sólo el correspondiente aplauso de crítica y público. También permitió la consolidación de un estilo de comedia teatral que a día de hoy, todavía es replicada año tras año. Sobre todo, en países como España o Francia, donde el género reina habitualmente entre los filmes más exitosos de la temporada cinematográfica.

La mejor comedia de Prime: ‘La cena de los idiotas’

La llegada de la comedia a Prime, supone un soplo de aire fresco dentro de un catálogo que recibe a La cena de los idiotas como un clásico incontestable. Capaz de volver a conquistar al público que hace tiempo pudo verla en cines, como a las nuevas generaciones de espectadores.

La trama gira en torno a un grupo de amigos que cada miércoles, organiza una cena a la que deben llevar a un «idiota» para reírse de él. De manera un tanto cruel, la competición la gana quien traiga invitado más ridículo. No obstante, todo cambia con la invitación de François Pignon por parte del protagonista, Pierre Brochant. Ya que Pignon sin saberlo, desata toda una serie de verdades incómodas que terminarán colocando a Brochant en el verdadero trono del idiota del encuentro.

La historia está protagonizada por Thierry Lhemitte y Jacques Villeret, acompañados en el casting secundario por francis Huster, Daniel Prévost, Alexandra Vandernoot y Catherine Frot.

Referente en la crítica social

Tras su paso por el patio de butacas, La cena de los idiotas se exportó a más de 20 países. Pues uno de sus puntos fuertes residía, precisamente, en que el planteamiento representa un tema universal que funcionaba en cualquier contexto o cultura.

A través de la hipérbole, el trabajo de Veber ponía de manifiesto la burla como bullying y una indiferencia social que todavía resuena en la actualidad. Este clásico de culto de sólo tiene 77 minutos de duración, siendo una opción de ritmo ágil perfecta para ser nuestra recomendación online clave de este fin de semana.