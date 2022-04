Parece mentira señalar que los Oscar 2022 podrían haber sido mucho más polémicos de lo que fueron. Y eso que en la gala se dio el acontecimiento histórico por excelencia y uno de los vídeos más vistos en lo que va del año: la agresión de Will Smith al humorista Chris Rock. Una acción que ha traído cola y reacciones por doquier, tanto en la condena como en la defensa del ganador del Oscar. Entre los diferentes hitos opacados por el bofetón, se dio la primera vez en la historia que la ceremonia estaba presentada por tres cómicas: Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer. Justamente, esta última fue la participe de un chiste sobre Kirsten Dunst que no gustó nada a su marido Jesse Plemons, pero Schumer tenía en la manga alguno que otro chiste de humor negro bastante más “heavy”.

La humorista revelaba en uno de sus shows algunos de los chistes que se quedaron fuera de la gala. Un tipo de broma a la que suelen recurrir la mayoría de los presentadores de los Oscar es la de utilizar el nombre de las películas nominadas para compararlas con algún tema de la actualidad. En este caso, el juego de palabras se iba a dar entre No mires arriba, la cinta de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence sobre un meteorito que se aproxima hacia la tierra: “¿No mires arriba es el nombre de una película? Más bien no mires por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”, contaba Schumer en el show. Baldwin fue hace algunos meses el protagonista de un trágico accidente, cuando durante un ensayo de la cinta Rust disparó un arma que no había sido correspondientemente revisada, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins. En su función, la actriz y humorista aludió al hecho de que no se permitiesen este tipo de chistes, pero que si pudieses subirte al escenario y abofetear a alguien.

El chiste que sí que pudo hacer Amy Schumer respecto a No mires arriba tuvo como objetivo a Leonardo DiCaprio, su ecologismo y sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes que él: “¿Qué puedo decir de Leonardo DiCaprio? Está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”.