Ya no queda prácticamente nada para que los premios más importantes y mediáticos del cine celebren su gran fiesta. La alfombra roja regresa tras un año complicado para las salas, con grandes fracasos comerciales y estrenos pospuestos, pero con la esperanza de una recuperación taquillera gracias a títulos como Spider-Man: No way home o The Batman. En lo relativo a la crítica, hacía bastante que no se recordaba una hornada de películas tan variadas y esplendidas. Pero sobre todo, lo que estamos es ante el año del streaming. De las diez nominadas Mejor Película, cinco están disponibles para ver desde las plataformas digitales. Respecto a las diferencias con el año pasado, la Academia recupera la figura del anfitrión. ¿Quién será el presentador de la ceremonia de los Premios Oscar 2022?

Durante los últimos meses han sido varios los nombres que han sonado para conducir la gala. El humorista británico Ricky Gervais, quien en varias ocasiones ha presentado los Globos de Oro o la estrella de Marvel, Tom Holland. Este último podría haber montado un espectáculo parecido al de Hugh Jackman en 2019, ya que el joven actor es un bailarín excepcional. Entre tanto rumor, también sonaron la del humorista Pete Davidson o la del hombre de acción Dwayne Johnson.

Finalmente, ninguno de esos nombres ha podido ser el presentador de la ceremonia de los Oscar 2022 y serán Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, el trío encargado en diferentes periodos de la noche de guiar a los telespectadores y público hacia las nominaciones y los futuros ganadores de la gala. Este trío de cómicas se subirán al escenario del Teatro Dolby de los Ángeles, en la 94 edición de estas codiciadas estatuillas.

¿Quiénes son estas tres cómicas?

Amy Schumer es una actriz y humorista que, tras varias nominaciones a los Emmy ganó el galardón en 2015 por su programa en Comedy Central. El antisemitismo es algo que según ella le ha perseguido desde la infancia, ya se su padre es judío. Su próximo proyecto es la serie dramática The Humans. Regina Hall es una actriz estadounidense, conocida por haber participado en la saga de Scary Movie y en varias producciones humorísticas en una longeva carrera.

Por último, Wanda Skyes gano el Emmy en 1999 por escribir el guion de The Chris Rock show y en 2004, el medio Entertainment Weekly la consideró como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos.