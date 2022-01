Los Oscar son unos premios tan reconocidos en el mundo que, además de los futuros nominados (que se darán a conocer el 8 de febrero), hasta la elección de su presentador genera cierta controversia y espectáculo. Uno de los últimos grandes presentadores que ha tenido la gran noche de la Academia fue Hugh Jackman en el 2019, con un número musical lleno de talento y humor. Algo que parece querer replicar Tom Holland, dadas sus dotes para el espectáculo (recordemos que fue el primer Billy Elliot del Musical). No obstante, si de algo no va falta la industria del entretenimiento es de auténticos showman que hasta lo harían gratis, como ha asegurado Ricky Gervais. Eso sí, siempre y cuando le dejasen total libertad para su particular humor negro del que ninguna estrella puede salvarse.

Ricky Gervais ha presentado La gala de Los Globo de Oro hasta en 5 ocasiones. Sin embargo, esto es debido a que los premios entregados por la asociación de prensa extranjera de Hollywood siempre le han ofrecido una libertad total al humorista y actor británico: “Lo mejor de los Globos de Oro fue que me dijeron que podría escribir mis propios chistes, decir lo que quisiera y no ensayar. Eso es demasiado bueno para que un cómico lo rechace”.

A diferencia de la Antesala de las estatuillas, Gervais no cree que los Oscar le vayan a brindar esa libertad, pues como él mismo die “se volverían locos”. Sus chistes no suelen dejar a nadie a salvo. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, John Travolta… nadie está a salvo de un comentario jocoso sobre su carrera, relaciones amorosas o con temas tan polémicos en Estados Unidos como la Cienciología. Independientemente de la naturaleza de los chistes y aunque haya asegurado hacerlo gratis si le diesen libertad, no tiene pinta de que este año vayamos a verlo en la gala que se celebrará el próximo 27 de marzo.

Algunos de sus chistes más polémicos

Para entender el humor de Gervais, es necesario repasar algunos de sus chistes más polémicos. En 2020 se refirió al acusado de una red de pederastia Jeffrey Epstein, indicando que muchos de la propia gala eran amigos de él y también, se anticipó a la propia polémica de Los Globos de Oro al asegurar que había muchos “vegetales” en la Asociación de Prensa Extranjera organizadora del evento.

El cómico es particularmente sarcástico y crítico con la postura ecológica de algunas superestrellas: “Me parece una idea genial que 800 personas quieran salvar el planeta y acudan, cada uno en su limusina a tomar algo vegano”, señalaba en la gala de hace dos años. Sin duda Gervais es un reclamo de audiencia, pero desgraciadamente no son buenos tiempos para la incorrección política.