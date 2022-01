La estatuilla a la Mejor película es el premio con más reconocimiento que conceden los Oscar. Se suele dar en último lugar, salvo la polémica decisión de cambiar el orden debido a la posibilidad del galardón póstumo a Chadwick Boseman. Sin embargo, otro de los reconocimientos esenciales durante la noche de la alfombra roja es cuando se nombra al Mejor Actor principal del año. Este es nuestro pronóstico Oscar 2022 para saber quiénes saldrán nominados el próximo 8 de febrero:

Will Smith por ‘El método Williams’

Muchos catalogan esta como una de las “últimas” oportunidades que el actor tiene de llevarse el la estatuilla dorada. Ciertamente sería muy extraño que la Academia no nominase a Will Smith, por un papel que lo tiene todo para alzarse con el reconocimiento. Hablamos de un actor consagrado, con un potente fandom para el que, desgraciadamente, nunca han tenido a bien otorgarle el celebrado premio. Se trata de un personaje biográfico real, algo que gusta y de qué manera a los académicos.

B.Cumberbatch por ‘El poder del perro’

Es la gran alternativa en este pronóstico Oscar 2022 a Mejor Actor Principal. No tiene tanta prensa ni repercusión, pero nadie niega que su Phil Burbank no sea uno de los grandes roles del año. Implacable, complejo y totalmente desromantizado, los reflejos que Cumberbatch proyecta sacuden a todo un género canónico como es el western.

Denzel Washington por ‘Macbeth’

Hace poco supimos que iba a volver a la acción con The equalizer 3, pero antes tiene pinta de que Washington apunte hacia los premios gracias al Macbeth de Joel Coen. El actor ya posee dos Oscar y sería muy extraño que no se nominase su trabajo, dado que una de las virtudes más destacadas de esta adaptación son sus potentes interpretaciones. La obra Shakesperiana no se va a ir de vacío en las nominaciones, menos aun con la opinión de la crítica internacional y un 94% en Rotten Tomatoes.

Joaquin Phoenix y ‘C´Mon C´mon’

Es cierto que los académicos prefieren al Phoenix más desbocado. Prueba de ello son otras nominaciones como el Joker o su Comodo de Gladiator. El periodista al que interpreta representa una versión mucho más comedida, en un registro en el que nunca habíamos visto al actor.

Andrew Garfield por ‘Tick, Tick…Boom’

Que Andrew Garfield se lleve el reconocimiento quizás es pedir demasiado. La nominación en sí misma ya sería motivo de sorpresa. Independientemente de ello, nadie ha demostrado tener más versatilidad que Garfield como actor este año. Lo hemos visto en cientos de registros diferentes y ahora, disfrutamos de su Jonathan Larson. Cantando y bailando como pocos pueden, el ya una vez nominado al Oscar, se merece al menos estar otra vez en lo más alto del reconocimiento de la industria.