Hacia bastante que no sabíamos nada de Chicken Run 2, la continuación de la evasión de la granja que contaba con las voces de Mel Gibson y Julia Sawalha hace ya más de 20 años. Por suerte, para los fans del stop-motion existe una historia más allá de la fuga de la granja de pollos y Netflix, acaba de compartir la primera imagen.

The CHICKEN RUN sequel is coming, and it's called… CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET. Hatching only on Netflix in 2023. pic.twitter.com/cSFCYM966Q

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 20, 2022