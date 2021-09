The last of us es el videojuego que Naughty Dog desarrolló para PlayStation en 2013. El titulo destaco, además de por sus mecánicas, por su increíble historia mucho más propia de la gran pantalla que del mundo de las consolas. Era una historia madura, con unos personajes profundos que evolucionaban de forma magistral, tras un largo viaje de supervivencia juntos. De ello, tiene el honor de ser culpable la propia compañía, experta en crear experiencias audiovisuales dentro de la industria, la cual recibirá dentro de poco la adaptación cinematográfica de otro de sus videojuegos, Uncharted. El nivel narrativo del juego no paso por alto en HBO, quien se hizo con los derechos para realizar la serie, a la vez que se estrenaba la segunda parte del videojuego, rompiendo todos los récords y estableciéndose como el juego más premiado de la historia.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"

The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!

Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021