La cantante que Bradley Cooper consideró para ‘Ha nacido una estrella’ antes que Lady Gaga

Los repartos de nuestras películas favoritas podrían no haber sido interpretados por los actores que conocemos. Es un tema recurrente en entrevistas a los intérpretes. Estos cuentan sus pruebas de casting horribles o su declinación a dar vida a ciertos papeles por no convencerles su personaje. Algunos de estos cambios son popularmente conocidos, por ejemplo tenemos el caso de Will Smith, quien rechazó el papel de Django: Desencadenado porque no entendía que fuese otro el que terminase con la vida del villano del filme. Otras en cambio, son simples decisiones que derivan de la opinión final del director, como es el caso de Ha nacido una estrella. Y no, Lady Gaga no fue el único ni el primer nombre que se barajó para interpretar a la coprotagonista de Bradley Cooper.

En realidad, se conocen bastantes datos de producción del estreno de Cooper como cineasta, pero recientemente, el director de la reciente Maestro, ha revelado la que podía haber sido una decisión de casting que desconocíamos. Ahora, parece imposible imaginarse el clásico musical sin la presencia de Gaga, aunque la que podía haber sido la elección original de seguro que no lo habría hecho tampoco nada mal.

“Pensé en Adele por un tiempo”, comenzaba señalando Cooper en una charla durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Allí, el actor y director recogía el premio al Mejor intérprete del año por asumir el rol de Leonard Bernstein. En un principio, Cooper vio al personaje “como si su carrera no fuera muy buena”, apuntando a que este se iría al extranjero y conocería a esa mujer. “Pero no…eso ni siquiera despegó, terminaba de explicar. Hasta el momento, el único crédito interpretativo fuera de los videoclips que posee Adele, es una aparición en un episodio de Betty la fea, en 2009.

Beyoncé estuvo muchos años dentro del proyecto

La Ha nacido una estrella de Cooper es en realidad, el segundo remake de una historia original de 1954, protagonizada por Judy Garland y James Manson. Esta, tuvo en 1976 el primer revisionado, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Desde entonces y hasta el estreno de la última versión, la meca del cine ha querido otra reinterpretación del drama musical. Durante mucho tiempo, al frente del proyecto estuvo la dirección de Clint Eastwood y el protagonismo de la cantante Beyoncé. Sin embargo, el propio Cooper también intentó que la autora de ‘Single Ladies’ volviese a ser la protagonista de su cinta. “Ella fue increíble. Seguimos el camino y luego no funcionó. Recuerdo que estaba muy nervioso. Tuve una tos extraña mientras se lo contaba”, recordaba.

Finalmente, la elección de Gaga surgió cuando el cineasta fue a verla cerrar un evento benéfico contra el cáncer en la que la ganadora de cinco Premios Grammy interpretó ‘La Vie En Rose’. Una actuación que unió todas las piezas del rompecabezas sobre cómo quería que fuese su Ha nacido una estrella: “Cristalizó en ese momento y pensé ‘¿Cómo pude pensar en alguien más’”.

Una carrera en el cine para Lady Gaga

Tras su llegada a los cines, la cinta supuso el salto definitivo de la cantante a la gran pantalla. Gaga no obtuvo únicamente el beneplácito del público, sino que la crítica profesional y la Academia compensó su trabajo con un Oscar a la Mejor canción y una nominación a la Mejor actriz principal, que finalmente fue a parar a Olivia Colman por La favorita.

Un éxito ascendente que le llevó en 2021 a ponerse a las órdenes de Ridley Scott, como Patrizia Reggiani,”La viuda negra” de Italia de La casa Gucci. El biopic del director de Gladiator no le supuso las mismas alegrías a la actriz, siendo bastante criticada por la prensa por su actuación (al igual que el resto del reparto). No obstante, la decepción no ha frenado su interés por la interpretación y en 2024 estrenará Joker: Folie a Deux. Gaga será la nueva Harley Quinn de DC, en la secuela en la que Joaquin Phoenix volverá como el payaso del crimen. Por lo poco que sabemos, esta continuación del título de 2019 narrará la historia de amor entre ambos personajes, con una presencia musical muy fuerte en el relato. Llegará a los cines españoles el próximo 4 de octubre.

Maestro de Copper está nominada a siete premios Oscar, entre los que se incluyen el de Mejor actor principal y Mejor película. Desgraciadamente, los principales sondeos creen que se irá de vació en esta 96ª edición de las estatuillas doradas. Podría tener alguna posibilidad en la categoría de Mejor maquillaje y Peluquería y en el Mejor sonido.