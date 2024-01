Campanadas 2024: el año que la cantante Ana Mena (TVE) plantó cara a Cristina Pedroche (A3)

Las Campanadas televisadas con las que España pasó del 2023 al 2024 transcurrieron, esta vez, sin demasiadas polémicas aunque con varios hechos destacables. Cristina Pedroche (en Antena3) volvió a convertirse en noticia con un vestido con el que pretendía ser ecologista y que insinuaba menos de lo que mostraba. En TVE, a Jenni Hermoso se la vio incómoda junto a Ramón García y una Ana Mena -con un espectacular vestido- que realmente ganó por goleada (en popularidad, elegancia y falta de pretensiones publicitarias) a la mismísima Pedroche. En Telecinco, Marta Flinch y Jesús Calleja aburrieron desde Sevilla. Y mientras, en laSexta Dani Mateo -disfrazado otra vez- y Cristina Pardo quisieron hacerse los graciosos sin conseguirlo.

Pedroche: ecologismo, oportunismo y excusas

Por noveno año consecutivo (el primero en laSexta con Frank Blanco y los otros ocho en Antena 3 junto a Alberto Chicote), Cristina Pedroche ha vuelto a ganarse el pan siendo el centro de atención por lo que lleva puesto.

Pedroche, siempre tan reivindicativa, quiso dedicarle las Campanadas del 2023 al 2024 a la causa ecologista. Por ello, la retransmisión comenzó con Alberto Chicote (que no hace más que reírle las gracias a la mujer de Dabiz Muñoz) ataviada con una capa blanca y con mucha vegetación incrustada. “Yo soy la madre naturaleza. Esta maravilla de capa o abrigo simboliza la vida. Está hecha 100% de lana reciclada y sobre esta base se han sembrado las semillas, pero es cultivo hidropónico, no hay tierra”, dijo la presentadora para describir su atuendo.

Pero, como de costumbre, Pedroche no mostró su vestido hasta unos segundos antes de dar las doce de la noche. Una vez más, el atuendo tapaba muy poco de su anatomía y entre transparencias quería, según ella, homenajear al agua.“Soy como una ola”, exclamaba Pedroche mientras que Chicote aplaudía.

Y no fue solo eso. Pedroche lucía un lujoso collar a modo de tiara que, según ella, homenajeaba a otras mujeres “empoderadas y fuertes” como “Lady Di o Audrey Hepburn”. “Lo llevo en la frente para que nos dé luz y nos guie a conseguir nuestros deseos en el nuevo año”, dijo la colaboradora de Zapeando. Hasta que en un momento la tiara se le cayó, y la modelo empezó a mirar a todos lados ante una confusión general que se resolvió yendo a publicidad.

TVE: Jenni fue utilizada por los socialistas

Las campanadas más clásicas, las de TVE tuvieron al más mítico de sus presentadores de vuelta. Ramón García volvió a demostrar su profesionalidad pero esta vez le juntaron con la cantante Ana Mena (por aquello de atraer a un público más joven) y a la futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la Selección Española.

Hermoso estaba ahí por el escándalo del pico con Rubiales y como mensaje de la TVE socialista sobre el feminismo. El problema es que la deportista parecía desubicada. Ese no es su entorno. Era una presencia forzada e innecesaria. Hermoso no quiso olvidarse del año que ha vivido: “Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad e igualdad y, sobre todo, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, que esto lo hicimos con sacrificio, esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas, para que el año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos”.

En cambio, la gran sensación de las Campanadas fue Ana Mena. Sin necesidad de publicitar su atuendo ni de intentar acaparar toda la atención, la cantante brilló y mandó un mensaje muy claro en directo: “El 2023 ha sido un año bonito, pero difícil para muchas personas por muchos motivos. Por guerras, conflictos, emergencias climáticas… Muchas incertidumbres. Lo que le pediría al 2024 es un año cargado de más esperanza, más paz, de respeto por nuestro planeta y por todas las personas, independientemente de lo diferente que podamos llegar a ser. Y un año, como a mí me gusta llamarlo, un poco más bello y un poco menos drama”.