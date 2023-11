Así fue el final de ‘Cuéntame cómo pasó’: la muerte más digna en la historia de nuestra televisión

Llegó el final de una era. Tras 22 años conviviendo con los Alcántara, nos hemos despedido de la familia más famosa de la pequeña pantalla en nuestro país. Cuéntame cómo pasó nos ha dejado un último capítulo emocionante pero que ha sabido a poco. Siendo sinceros, nunca habrá tiempo suficiente para el adiós de una ficción que ha sido fenómeno social, historia de la televisión y compañía para generaciones. En la despedida vimos -por fin- morir a Herminia- la abuela de España-, recuperamos a Carlitos, revivimos el 11-S, se limaron asperezas entre los personajes y (lo más emocionante de todo) una última escena que, a través de la ruptura de la cuarta pared, cerraba un círculo. Porque en aquel septiembre de 2001 cambió el mundo, sí, pero también nació la serie que marcó a un país.

Este miércoles 30 de noviembre, el mismo día que se emitió el último capítulo de Cuéntame cómo pasó, falleció Eduardo Ladrón de Guevara, uno de los creadores de la serie. Esta tragedia y este capricho del destino es muy propio de Cuéntame. El mismo Ladrón de Guevara hubiese escrito su final de esta manera. Ya no se sabe si la vida imita al arte o viceversa. Y es que el adiós de esta ficción mítica es un ejemplo de esa poesía que, de vez en cuando, asoma en la realidad. Un homenaje autorreferencial que también nos habla a nosotros, los espectadores, a lo que éramos hace 22 años, a lo que dejamos atrás y a lo que nos hemos convertido.

El capítulo, dedicado a Carlos (Ricardo Gómez)- quien vuelve tras temporadas de ausencia en compañía de su mujer, Karina (Elena Rivera)-, arranca con el atentado a las Torres Gemelas, ese hecho que transformó el mundo. Los Alcántara andan revueltos entre sí. Por culpa de la herencia, Toni, Inés y María no hablan con sus padres. Carlos, sin embargo, regresa de un Estados Unidos todavía en shock, para despedirse de su abuela, que afronta los últimos días de su vida.

Y es en esa escena conmovedora y brutal, a la sombra de una encina, en la que Hermina charla con su nieto sobre la importancia de reír cuando las cosas van mal, de las musas, de la familia y de cómo quiere que la entierren, donde se concentra toda la esencia de Cuéntame. Imposible no llorar, no emocionarse ante la partida de una mujer que la mayoría de nosotros puede reconocer en nuestras madres, tías o abuelas. No ha habido una muerte más digna en la historia de nuestra televisión.

Tras la muerte, la familia está más dividida que nunca. Los nietos, como en las mejores familias, se echan cosas en cara, se reavivan las rencillas, los complejos y el rencor. Pero es Carlos- el heredero, el narrador- el que consigue recoger los restos del naufragio y recomponer a los Alcántara en una verbena de pueblo (por cierto, con guiño a David Bisbal, quién consiguió la fama en ese mismo 2001 con otro hito de TVE, Operación Triunfo). Y todo para que el ciclo termine como empezó, el 13 de septiembre de 2001, el día que se estrenó Cuéntame cómo pasó. Un círculo que encaja como la muerte de Ladrón de Guevara. Ese era el fin último de Cuéntame: retratar la vida, nuestra vida. Reto conseguido.