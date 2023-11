Muere Eduardo Ladrón de Guevara, creador de ‘Cuéntame’, horas antes del final de la serie

El mundo de la ficción está de luto. Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de Cuéntame cómo pasó, ha fallecido a los 80 años en la noche de este miércoles 29 de noviembre. La muerte se ha producido en uno de los días más señalados de la icónica serie de RTVE: el día en el que se emite el capítulo final.

De los primeros en dar a conocer la trágica noticia ha sido el equipo de ALMA, el sindicato de guionistas a través de su perfil oficial en X (Twitter): «Despedimos a Eduardo Ladrón de Guevara. Fue uno de los creadores de Cuéntame, serie que finaliza su emisión esta noche. Agradecemos su talento y su trabajo en una larga trayectoria como #guionista. Descanse en paz».

La trayectoria profesional de Eduardo comenzó como periodista, formando parte de diversos medios de comunicación como es el caso de Informaciones y Pueblo, mientras colaboraba con varias agencias. Por si fuera poco, se encargó de crear hasta 20 obras de teatro, por las que ha recibido varios premios.

Despedimos a Eduardo Ladrón de Guevara (Madrid 1943-2023), fallecido hoy. Fue uno de los creadores de ‘Cuéntame’, serie que finaliza su emisión esta noche. Agradecemos su talento y su trabajo en una larga trayectoria como #guionista. Descanse en paz. pic.twitter.com/MpEdoHEeLs — ALMA GUIONISTAS (@almaguionistas) November 29, 2023

Pero si hay algo por lo que destacó especialmente Eduardo Ladrón de Guevara fue por su papel como guionista. Y es que no solamente formó parte del equipo de Cuéntame cómo pasó, sino también de Querido maestro, Los ladrones van a la oficina o, incluso, Farmacia de guardia. ¡Proyectos que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos!

Respecto a Cuéntame cómo pasó, debemos saber que Eduardo fue cocreador de la serie junto a Miguel Ángel Bernardeau y Patrick Buckley. El fallecido llegó a escribir más de 130 capítulos de esta ficción, hasta que cerró su etapa en 2017. El destino ha vuelto a hacer de las suyas, al fallecer en el mismo día en el que se emite el último capítulo de la historia de Cuéntame. Una curiosa pero trágica casualidad. Sin duda, una triste pérdida a nivel personal pero, sobre todo, profesional. Descanse en paz.

El equipo de Cuéntame cómo pasó se despide de Eduardo Ladrón de Guevara

Como no podía ser de otra manera, por todos los años en los que Eduardo ha formado parte de este histórico proyecto, el equipo no ha tardado en pronunciarse a través de redes sociales. Junto a una serie de imágenes del guionista, han querido añadir un mensaje: «Ha fallecido Eduardo Ladrón de Guevara. Uno de los grandes guionistas españoles y alma de nuestra serie. Gran profesional y querido compañero, nuestra historia no podría haberse escrito sin él». Además, han añadido algo más: «Todo nuestro cariño a su familia».