Españoles, la abuela ha muerto. O casi. O sí pero hay que esperar. El miércoles 19 de octubre se estrenó la última temporada (la 23) de la serie más mítica de nuestra televisión, Cuéntame cómo pasó. La muerte de Herminia y otros trucos sensibleros fueron el gancho de arranque. El capítulo comenzó con el entierro de la ya bautizada como abuela de España pero, tranquilos, es un flashfoward. un salto en el tiempo para volver siete años antes y dar explicaicón a muchas cosas. Es decir, no veremos cómo se va Hermina hasta el final de la serie. Tiene lógica pero no deja de ser una artimaña que, ya después de 20 años, resulta previsible y cansina. Aún con todo, Cuéntame como pasó promete despedirse a lo grande: con muchas lágrimas.

Herminia tiene que morir

En la promoción de esta última temporada de Cuéntame como pasó ya se anunciaba lo inevitable: Herminia tenía que morir. La longevidad de la abuela de los Alcantara ya era un meme. Pero empezar la tanda de despedida con el entierro de uno de los personajes más icónicos de la serie no nos lo esperábamos. En una escena preciosa, enmarcada en septiembre de 2001. Toda la familia al completo le da él último adiós a Hermina pero pasa algo más. Tres de los hijos de los Alcántara no se hablan con su madre. La saludan fríamente en el cementerio y se van “¿Qué nos ha pasado?” Le pregunta una compungida Merche a su marido. Y para responderle, la serie vuelve a atrás, a las navidades de 1994, cuando Hermina seguía viva y toda la familia estaba unida. Eso sí, Merche vuelve a tener un secreto.

En 2021, Cuéntame ya nos regaló otro salto en el tiempo, otro flashfoward, concretamente a 2020, en plena pandemia. Ahí vimos el destino de los Alcántara, incluyendo la muerte del mismísimo Antonio, el patriarca. Así que, sorpresas pocas aunque a estas alturas del partido qué más da. La serie es una retrospectiva histórica, nunca ha sido importante el qué sino el cómo.Y en eso, en la forma, Cuéntame cómo pasó sigue intachable.

Emoción de despedida

Dos décadas es mucho tiempo para encajar una maquinaria tan histórica. Es cierto que la serie ya debía morir. llevaba años desgastada, tanto en audiencia como en verosimilitud narrativa. Pero Cuéntame es historia de España. Hay una generación entera que ha nacido y crecido con los Alcántara, que nunca han vivido sin ellos en pantalla. Esta temporada es, al final, un cambio de ciclo. Merece todo el respeto.

Siguen siendo infalibles, en la serie , en cuanto a emoción se refiere. Habrá espectadores que lleven años sin acercarse a ella pero eso no es excusa para que no se despidan como se merece. Pueden ver esta última temporada sin esfuerzo, no se defraudarán. Y ya que estamos, qué pena da decir adiós a Herminia. Esa abuela que todos hemos tenido o quisiéramos tener. esa representación de la España rural y migratoria, tesorera de las costumbres y de la unidad familiar y, sin embargo, en constante evolución frente a los cambios sociales.

Con esta primera entrega de la temporada 23 (cada capítulo lleva el nombre y la definición de uno de los personajes. En este caso el de Merche, la fuerza) vuelve a ser el Cuéntame de siempre: Costumbrismo y turismo histórico y social. Merche vuelve a estar enferma (o eso cree). Toni se plantea entrar en política e Inés se lanza a la dirección teatral. La trama hereda las historias de la tanda anterior y por ello, Oriol (hijo de Inés) sigue metido en líos con neonazis. Esta quizá es la parte que menos interesa ya que se la llevan al thriller y desentona un poco. Pero bueno, es un mal menor.

Líder de audiencia

De momento, el efecto nostalgia (eso en lo que se ha basado la serie entera) está funcionando. El primer capítulo de la última temporada de Cuéntame cómo pasó lideró el prime-time del miércoles 18 de octubre de 2023 con un 13,3% de cuota de pantalla. No son los datos de antaño pero tampoco el de hace un año o dos cuando la serie dejó claro que estaba en caída libre.