Audiencias TV: ¿qué audiencia consiguió ayer el estreno de ‘Cuéntame’?

La vuelta de Cuéntame cómo pasó ha servido para dar una nueva alegría a TVE en esta temporada, que ha visto como también es capaz de liderar las audiencias de la noche del miércoles sin necesidad de eventos deportivos o MasterChef Celebrity. La mítica serie ganó El musical de tu vida y a The Floor con el estreno de la que será su temporada final.

Esta tanda de siete capítulos comenzó con la muerte de uno de los personajes más importantes, un momento que no se quisieron perder el 13.3 % de la audiencia, lo que se traduce en 1.473.000 espectadores. La llegada de los Alcántara al prime time provocó que The Floor bajase hasta un 10.8 % y 926.000 espectadores, perdiendo el liderato de la noche de los miércoles, que hasta ahora era suyo. Tampoco pudo con ellos El musical de tu vida pese a que contaba con una invitada como Tamara Falcó, que no pudo pasar del 9 % y 752.000 televidentes.

Minutos antes, en el conocido acces prime time, El Hormiguero logró un gran dato gracias a Ana Mena. La cantante sedujo al 17.3 % y 2.321.000 espectadores, quedando por delante de un nuevo capítulo de 4 estrellas en La 1: 10.1 % y 1.361.000. Más lejos se sitúan First dates (9,3% y 1.247.000), El Intermedio (7% y 939.000) y GH VIP: Última hora (6.7 % y 899.000).

Las mañanas de Telecinco siguen dando alegrías

La remodelación de la franja matinal en la principal cadena de Mediaset está demostrando con el paso de las semanas que fue un acierto, especialmente tras las buenas audiencias conseguidas por La mirada crítica y Vamos a ver. El programa de análisis informativo de Ana Terradillos consiguió ayer una audiencia del 15.7 % y 353.000 espectadores, y después Joaquín Prat recogió el testigo al reunir al 16.7 % de los espectadores, lo que se traduce 502.000 fieles.

📺 @anaterradillos, Antonio Texeira y su #LaMiradaCrítica18O en la mañana de @telecincoes marcan MÁXIMO HISTÓRICO con un 15.7% de cuota, 353.000 espectadores y rozan el millón de contactos +58.4% de plusvalías Sube al 17.2% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2aTukUBdES — Dos30′ (@Dos30TV) October 19, 2023

Reacción en cadena sigue con su buena racha de audiencias

El concurso de Ion Aramendi continúa superando los dos dígitos, en gran parte gracias a la los Mozos de Arousa, los concursantes que han conseguido enganchar a la audiencia. Aunque se queda cerca de su máximo, tras marcar máximos, el programa logra un 10.4 % de share y 1.031.000 espectadores. Por el momento sigue sin rival Pasapalabra, que domina en su franja gracias a un espectacular 20.1 % y reunir a 2.020.000 seguidores.