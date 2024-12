Ana Rosa Quintana hace récord de audiencia gracias a la polémica de Bárbara Rey

Ana Rosa Quintana vuelve a ser líder frente a Sonsoles Ónega. El pasado miércoles 11 de diciembre, TardeAR consiguió récord de audiencia gracias, entre otras cosas, la la polémica de Bárbara Rey, quien ofreció una entrevista el lunes anterior en un programa especial en Telecinco en el que habló de su relación con don Juan Carlos I después de unos reveladores audios que publicó OKDIARIO. El miércoles, Quintana consiguió un 11,3%, traduciéndose en un liderazgo sobre Y ahora Sonsoles (10,4%) y en el mejor dato de temporada con récord en espectadores (947.000). Ya desde el día anterior, cuando se alcanzó un buen 10,6% de cuota de pantalla, se veía que el espacio de Mediaset estaba creciendo gracias a la información sobre la vedette.

Tras varias emisiones por debajo del 10% de cuota de pantalla, TardeAR ha empezado a subir gracias a la entrevista que concedió Bárbara Rey el lunes pasado en un especial de Telecinco y que alcanzó un estupendo 17% de share, algo que está siendo todo un revulsivo para la principal cadena de Mediaset.

Desde la mencionada entrevista, el programa de Ana Rosa Quintana ha incrementado sus resultados al registrar un 10,6% en la entrega del martes y un notable 11,3% el miércoles; traduciéndose en un liderazgo sobre ‘Y ahora Sonsoles’ (10,4%) y en el mejor dato de temporada con récord en espectadores (947.000).

Así, TardeAR se colocó 2,6 puntos por encima de la media de la cadena en la jornada de ayer, que fue de un 8,7% debido principalmente a los exiguos resultados en prime time con el Última hora de Gran Hermano (5,7%) y Demos, el gran sondeo con Risto Mejide, que se despidió con un débil 7,2%.

Bárbara se niega a dar más declaraciones

Entre otras cosas, ese miércoles, en TardeAR, se informó en directo que un reportero del programa estaba con Bárbara Rey. La vedette apareció en pantalla tapándose la boca con el cuello de su chaqueta blanca y se negó a hablar con el periodista alegando que tenía gripe. Tras este momento, Ana Rosa Quintana, dijo desde el plató: «Con las declaraciones que ha dado ya son muchas. Esto hay que reconocerlo. Yo creo que no serán las últimas». En ese momento, la colaboradora, Leticia Requejo, confesó que: «He podido hablar con ella, una media hora. Me ha dicho que está satisfecha, que tiene la conciencia muy tranquila. No me ha quedado otra».

La polémica entrevista a Bárbara Rey

El año 2024 será un año para olvidar para Bárbara Rey después de todos los frentes abiertos que está teniendo. Todo comenzaba con su hijo Ángel Cristo Jr. convertido en personaje del corazón y en uno de los concursantes más polémicos que se recuerdan de Supervivientes. Más adelante salieron a la luz las fotos de uno de sus encuentros con el Rey emérito —fotos que siempre se rumoreó que podían existir, pero que no habían visto hasta ahora la luz—. Tras no ser invitada a la boda de su propio hijo, todavía quedaban por salir los audios publicados en exclusiva por OKDIARIO, en los que se pueden escuchar conversaciones privadas entre la vedette y el entonces rey, Juan Carlos I. En esos audios podemos escuchar, entre otras cosa cómo Bárbara Rey dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo».

Tras todo este revuelo, la actriz firmó un acuerdo con Mediaset y con el programa ¡De viernes! para conceder una entrevista dividida en dos partes y en la que el presentador Santi Acosta le hizo 260 preguntas. En la primera entrega emitida el lunes 9 de diciembre, Bárbara Rey habló sobre la supuesta extorsión que le hizo al Rey emérito para tapar su relación:»Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer. ¿Que fue un error? Pues sí. Lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso».

En un momento dado, Bábara recordó cuando no pasaba por su mejor momento y decidió pedir ayuda, aunque siempre se encontraba con negativas, teniendo incluso que empeñar sus joyas para poder mantener a su familia. Tras uno de esos proyectos fallidos, la murciana decidió tomar

medidas: «Posiblemente su mujer, la reina Sofía, no quería verme, no quería que saliera en televisión. El rey no quería que trabajara. Me quedé sin nada y entonces fue cuando le grabé».

Cuando ya tuvo esas fotografías (que asegura que no las hizo su hijo sino su hermano) comprometedoras no dudó en pedir dinero a la desesperada, recibiendo una parte de lo acordado. «Él personalmente me da un dinero porque tengo que pagar la hipoteca de mi casa y pagar el colegio de mis hijos, eso es lo que me da. Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas».