Ana Obregón en ‘TardeAR’: desgarro y ataque a los políticos

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Ana Obregón en TardeAR (Telecinco). Mucho desgarro, ataques a los políticos y un llamamiento a Alessandro Lequio que va a dar mucho de qué hablar, han sido las bases de un momento televisivo muy intenso. Obregón ha hablado de la muerte de su hijo, del nacimiento de su nieta, de las críticas recibidas. Pero el gran momento de la tarde llegó con una petición. “Alessandro, las puertas están abiertas. Es la hija de tu hijo”, le ha rogado la actriz a su ex, Alessandro Lequio, quién de momento se ha negado a conocer a su nieta.

La invitada del martes 24 de octubre de 2023 en TardeAR ha sido, nada más y nada menos, que la mismísima Ana Obregón. La actriz y presentadora ha charlado con Ana Rosa Quintana de todo lo que ha sufrido en los últimos tres años y de cómo ha vuelto a vivir gracias al nacimiento de su nieta Ana Sandra.

A Obregón se le ha roto la voz recordando todas las desgracias que ha tenido que sufrir en tan poco tiempo (además de a su hijo, la actriz ha perdido a su madre y ha su padre) y ha sido entonces cuando Ana Rosa ha intervenido para apuntar que, además, lo de su hijo fue “insoportable” porque sufrió un proceso “terriblemente largo y doloroso”.

Tras la muerte Aless, Ana decidió cumplir la última voluntad de su hijo: ser padre, y lo hizo a través de la maternidad subrogada en Miami. Sin embargo, esto causó mucha polémica, a lo que Obregón ha reflexionado en TardeAR: “Cuando mis hermanas me hablaban de las críticas, digo que me digan una sola madre en el mundo que no hubiera cumplido la última voluntad de un hijo”. Así, la invitada ha preguntado directamente a Ana Rosa: “¿Tú la cumplirías?” La presentadora ha respondido tajante: “Absolutamente”. Sin embargo, Quintana le ha recordado que hay quien puede pensar que esto también ha sido un salvavidas para ella: “Que a mí me parece bien, también te lo digo”, ha apuntado la periodista, pero la actriz ha negado que esta haya sido su motivación.

Ataque a los políticos «chapuzas»

Como se ha mencionado, la polémica sobre el nacimiento de Ana Sandra fue grande, tanto que llegó a la esfera política. Al ser preguntada por ello, Ana Obregón lo ha dejado claro y ha aprovechado para atizar al gobierno de Pedro Sánchez. “A los políticos les vino muy bien una cortina de humo para sus chapuzas, yo estaba Miami, no me enteraba de nada ni quería saber nada, estaba volviendo a vivir”, ha dicho la actriz.

Llamamiento a Lequio: «Es la hija de tu hijo»

Ana Obregón y Alessandro Lequio están distanciados, de hecho, él aún no conoce a su nieta y la actriz le ha mandado un mensaje en TardeAR. Primero, Ana Rosa Quintana le ha preguntado por qué Lequio aún no conoce a la pequeña y la invitada ha negado : «¿Por qué no se lo preguntas a él?» La presentadora conoce el motivo, no puede contarlo públicamente, pero sí ha confesado que le da «pena» porque sabe que se quieren, aunque también que Alessandro tiene otra hija que Ana no ve mucho: «No, pero la he visto cuando vivía Aless, es amorosa y él la adoraba», ha respondido ella.

Y para terminar, mirando a cámara, Ana Obregón le ha hecho un llamamiento a Lequio. «La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Aless si pudiera abrazarla. Las puertas están abiertas. Me encantaría que vinierais a casa porque creo que Aless se lo merece».