La dramática historia de Ana Obregón: recibió una llamada de teléfono de su hijo Aless después de su muerte

Ana Obregón ha protagonizado una nueva polémica durante la presentación de su libro. ‘El chico de las musarañas’ se ha convertido en un éxito y el público está deseando saber cómo se gesto todo. La actriz y presentadora ha explicado que tuvo mucho miedo antes de lanzarse a la aventura, pero finalmente se atrevió a dar el paso. ¿Por qué decidió hacerlo? Asegura que recibió una llamada de su hijo Aless Lequio desde el más allá. “Hay que creer para ver, no ver para creer”, explica antes de que le acusen de estar mintiendo o exagerando.

Las reacciones no se han hecho esperar. La última en sumarse al revuelo ha sido Paz Padilla. La humorista promete que a ella le pasó algo muy parecido, así que está convencida: Ana no miente. Los fans de Obregón se han movilizado en las redes sociales. Ahora necesita más apoyo que nunca. Está en plena promoción de su libro y quiere dejar todo claro. También ha desvelado que este proyecto era el sueño de su hijo, por eso ella no ha tenido más remedio que llevarlo a la práctica.

El suceso que ha extrañado a todos

Ana Obregón ha desvelado que cuando llegó del entierro de su hijo, como es normal, no tenía fuerzas para seguir adelante. Durante mucho tiempo pensó en rendirse, pero finalmente se dio cuenta de que tenía que ser tan valiente como Aless Lequio. Él luchó contra el cáncer con una sonrisa y ella se sentía en la obligación de terminar todo lo que su hijo empezó. El libro era uno de los proyectos que estaba a medias. “Escribió 30 páginas porque quería escribir un libro para retirarme”, asegura Ana.

El problema está en que ha vuelto a contar una de sus sorprendentes anécdotas y parte del público le acusa de estar mintiendo. “El día que tuvimos la primera reunión para formalizar que iba a terminar el libro. Me estaban intentando convencer pero yo no estaba muy segura porque no sabía si tendría fuerzas”, empieza diciendo. Asegura que durante esta cita recibió una llamada desde el móvil de su hijo, “que estaba guardado en un cajón”. Eso le animó a aceptar la propuesta.

Ana Obregón tiene testigos

Ana reconoce que escribir ‘El chico de las musarañas’ ha sido complicado para ella. “Este libro es una catarsis, pero con la que he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. Bien, pongo mi móvil sobre la mesa y de repente empieza a sonar. Miro y ¿de quién era la llamada?”, pregunta creando expectación. “Era de Aless. Ana se lo enseñó primero a Susana, que se echó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos enseñó el móvil sonando”, responde su compañera de editorial.

El motivo por el que siguió adelante

La ex de Alessandro Lequio asegura que lo único que le mantiene firme es la obligación que se puso hace tiempo. Piensa que debe continuar con el legado de su hijo. “Me dio fuerzas y me dije que tenía que hacerlo porque es lo que quería”, explica sobre la llamada que recibió. Era la señal que necesitaba para continuar con el proyecto.