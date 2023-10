Un imprevisto cambia todos los planes de Ana Obregón: nuevo revés

El pasado 20 de marzo es una fecha que Ana Obregón no olvidará nunca. Volvió a nacer. Fue el día que abrazó por primera vez a su nieta en un hospital de Miami después de haber seguido un complicado proceso de gestación subrogada. La actriz y presentadora reconoce que no lo tuvo fácil, pues se encontró con varios problemas que no le dejaban avanzar. Sin embargo, siempre tuvo claro que debía cumplir el sueño de su hijo, así que desterró la palabra rendirse de su vocabulario. Obregón promete que darle vida a su nieta ha sido el único motivo por el que se ha mantenido en pie.

La expareja de Alessandro Lequio promete que cuando murió su primogénito estuvo a punto de hacer una locura. Pero en el último momento recordó que le había hecho una promesa: continuar con su legado. Por ese motivo no entiende que haya gente que cuestione sus decisiones y ha dejado muy claro que solo aceptará críticas de padres que hayan perdido a sus hijos. Ana lleva un tiempo intentando pasar inadvertida, pero en las últimas semanas ha regresado al centro de la noticia.

Ana Obregón sufre un contratiempo

Desde que Ana Obregón anunció que iba a bautizar a su nieta, la polémica ha estado encima de la mesa. En un primer momento le acusaron de haberle pedido un traje de cristianar a Alessandro Lequio, pero el mediático conde asegura que esto no es así. La presencia de Alessandro en este día tan especial también ha dado mucho de que hablar, pero él prefiere no hacer ningún comentario al respecto. Sin embargo, Ana cada vez da más detalles, a pesar del contratiempo que ha sufrido.

La periodista Beatriz Cortázar ha explicado que Obregón ha tenido que cambiar de planes. Su intención era bautizar a Anita Sandra el pasado mes de septiembre, pero era muy precipitado. Quiere que el padrino del bebé sea Justin, el mejor amigo de Aless Lequio, por eso ha tenido que cambiar la fecha. Beatriz ha logrado hablar con la protagonista de esta historia, quien ha contado la única verdad.

Los planes de Ana han cambiado

Ana Obregón ha reconocido que sus planes son distintos, pero promete que no ha sucedido nada grave. Beatriz Cortázar ha hablado con ella y lo ha contado todo en ‘Y ahora Sonsoles’. «Me ha dicho: no hay ningún problema el bautizo se va a celebrar pero se va a demorar y seguramente se va a celebrar la próxima Navidad y no ahora en septiembre como en un principio se pensó».

El padrino de Anita Sandra

Ana Obregón ha modificado su hoja de ruta porque sabe que a su hijo le hubiera encantado que el padrino de Anita fuese Justin. «Es un chico americano que conoció cuando Aless estudiaba en la universidad de Duke» empieza diciendo Cortázar en Antena 3. Aless Lequio le mandó un mensaje a su amigo antes de fallecer.

La colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ no lo quiere reproducir textualmente, pero viene a decir: «Si me pasa algo tienes dos misiones en esta vida: una decirle a mi padre y a mis tías que se ocupen de mi madre porque estará destrozada y dos que cuando vayas al cielo lo primero que hagas sea buscarme».