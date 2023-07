‘Y ahora Sonsoles’: un colaborador se despide del programa y deja en el aire su futuro

Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, se está convirtiendo en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Hace tan solo unos días, pudieron hablar en directo con Bertín Osborne tras confirmarse la noticia de que iba a ser padre con 68 años. Recientemente, fuimos testigos de cómo uno de los colaboradores anunció en directo que iba a abandonar el programa.

Se trata de Miguel Lago. Eso sí, no ha dejado claro si es un adiós temporal o definitivo. Debemos recordar que el gallego, durante estos últimos meses, ha compaginado su trabajo en Y ahora Sonsoles con su sección de El Hormiguero, todo ello sin dejar de lado sus espectáculos de monólogos. ¡Ha sido muy duro!

En una de las nuevas entregas, tras la tertulia de actualidad, Miguel Lago decidió hablar: “Hoy es mi último programa”. Unas palabras que dejaron sin palabras tanto a los allí presentes como a los espectadores. Acto seguido, se dirigió a la presentadora: “Claro, los programas diarios no cierran temporada”, y la aludida no tardó en responder: “Nunca. Nosotros no cerramos, como las gasolineras”.

“Pero yo cierro temporada hoy, y por eso me he vestido de dorado”, aseguró el cómico. Acto seguido, añadió: “Me he vestido de dorado en tributo a Elton John, que se despidió de dorado y negro en United Kingdom. Y en tributo a ti. Porque los primeros zapatos que dijo la crítica ‘Sonsoles Ónega y los zapatos de Miguel Lago brillan en su estreno’”.

Por si fuera poco, Miguel Lago quiso tirar de seriedad al ser consciente del momento tan especial que estaba viviendo: “Quiero dar las gracias al equipo y gracias a ti por la confianza. Por una temporada televisiva inolvidable”. Acto seguido, se fundió en un abrazo con la presentadora de Y ahora Sonsoles. En ese momento, el gallego aprovechó para dirigirse a ella: “Ahora me tienes que renovar en directo como hizo Pablo Motos”.

La periodista hizo caso omiso a la petición de Miguel Lago, algo que le dejó sin palabras. Aun así, sí que terminó diciendo lo siguiente: “Pablo Motos me renovó en directo, Sonsoles Ónega no, esto que lo sepa toda España”. Por lo tanto, no ha quedado muy claro si la marcha del gallego es temporal o definitiva, puesto que Sonsoles no respondió en directo. ¡Solamente el tiempo lo dirá!