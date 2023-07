Sonsoles Ónega para el programa para dar un toque de atención sobre la boda de Tamara Falcó

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está acaparando todos los programas de televisión y revistas estos últimos días. Y ahora Sonsoles no ha sido una excepción y el día de la ceremonia se realizó incluso un especial. Sonsoles Ónega empieza a estar un poco saturada de este tema y no ha podido evitar mostrarlo en un par de ocasiones.

Una de ellas ha sido cuando en cierto momento ha tenido que parar el programa para dar un toque de atención a una señora del público. Al parecer la mujer no se ha callado ni un solo momento mientras la presentadora y su equipo realizaban su trabajo. “A ver, señora, ¿qué le pasa?”, ha querido saber Sonsoles. Miguel Lago, uno de los colaboradores, ha bromeado sobre que parecía una profesora riñendo a un alumno.

La mujer del público ha comentado que estaba cansada de que no se parara de hablar del tema de la boda de Tamara e Íñigo y que durara tanto. “¿Qué ha durado mucho la boda? Me lo va a decir a mí”, soltaba sin filtro la periodista. Ella también esta harta del tema después de tantos meses. Acto seguido le ha quitado un poco de peso al rifirrafe con la señora: “Si me encanta que usted hable. Ahora nos vamos usted y yo a la publicidad y hablamos, pero es que tengo que hacer este programa”.

Posteriormente, en la tertulia con los colaboradores se ha seguido comentando los últimos detalles de la que ya es la boda del año. El diseñador Eduardo Navarrete ha acudido a Y Ahora Sonsoles a comentar los estilismos de los asistentes a la celebración, pero tampoco ha podido evitar mencionar lo cansado que estaba ya del tema. “Por desgracia, creo que este tema no va a quedar aquí”, comentaba resignado ante la certeza de que seguiría dando que hablar.

Sonsoles Ónega al final ha acabado por darle la razón al tertuliano. “Qué tostón de boda, no puedo más, estoy de Tamara Falcó hasta el gorro”, acababa admitiendo Navarrete. Y, aunque la presentadora ha intentado suavizar este comentario al principio, no ha podido evitar mostrarse de acuerdo. “Puedes decir lo que te dé la gana y, escucha, hasta coincidimos”, ha afirmado la periodista.