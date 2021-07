No solamente es Netflix el canal que apuesta por el anime en su catálogo. Todas las plataformas importantes saben que hacerse con los derechos de las series animación japonesa implica un arrastre y pesca de aficionados de toda una cultura que cada vez tiene más repercusión a nivel global. Además se trata de un contenido que siempre ha tenido complicado su expansión en el mercado de la distribución occidental si no era por las televisiones autonómicas en los años 90. Esta vez ha sido Amazon el servicio de streaming que ha adquirido los derechos de las nuevas películas de Evangelion, la que fuese una de las series anime más icónicas de los 90.

El acuerdo se ha hecho oficial hace pocas horas, cuando el Studio Khara ha elegido la oferta de Amazon para distribuir en occidente Rebuild of Evangelion. Este acuerdo incluye Evangelion 3.0 y 1.01 Thrice Upon a Time, el estreno de momento que más ha recaudado en los cines del país del 2021. Se trata realmente de una versión en formato de películas que reinicia todo el anime. El creador de la serie original, Hideaki Anno ocupó una vez más su labor como guionista y codirector.

Aunque Netflix adquirió los derechos de distribución del anime en el resto del mundo y de las películas Neon Genesis Evangelion y The end of Evangelion en 2019, no obstante en este acuerdo no entraba la nueva serie ya que las diferentes series, ya que las películas pertenecen a diferentes productoras. El creador de la serie parece estar muy contento la distribución de las nuevas películas de Evangelion en Amazon: “Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19. Estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial” afirmó Anno.

Las serie de 4 películas de Rebuild of Evangelion se estrenarán de forma simultánea el 13 de agosto de forma exclusiva en Amazon Prime. Aunque su trama e imagen pueda inducir a creer que se trata de una serie infantil, la realidad es que esta lucha entre EVAS y Ángeles no tiene nada que ver con Shonen (animes de temática infantil) tipo Dragon Ball o Naruto. La franquicia de Evangelion es un Seinen que mezcla ciencia ficción, con unos personajes que padecen trastornos psicológicos y problemas serios como el existencialismo o la soledad derivada de no ser aceptadas por sus allegados.