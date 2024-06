Alejandra Rubio estalla tras las críticas por vender su embarazo y Ana Rosa responde: «¡Relájate!»

Alejandra Rubio ha estallado contra todos los tertulianos y periodistas que han criticado que haya vendido la exclusiva de su embarazo a la revista ¡Hola!. «Me tratan como si fuera gilipollas, me da vergüenza por ellos porque, gracias a Dios, mi hijo nunca me verá haciendo estas cosas», dijo la hija de Terelu Campos en el programa de Telecinco en el que colabora, Así es la vida. Y es que la joven ha sido muy criticada por decir que ella nunca vendería su vida para, inmediatamente después, hacerlo y, encima, quejarse de que la persigan los paparazzi. Esto es algo que le recordó, el martes 25 de junio, la mismísima Ana Rosa Quintana desde TardeAR: «Cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida, has entrado en otro sitio. ¿Tiene todo el derecho? Sí, pero a partir de ahora no puede decir: «No hablo de mi vida». A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo mismo que ha dicho ella de otras personas. Ya está, relájate».

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo. Tras casi cinco meses de relación, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han vendido una exclusiva para la revista ¡Hola! que ha dado mucho de qué hablar. El hecho de haber comercializado la noticia ha provocado multitud de críticas entre los tertulianos y periodistas del corazón puesto que la nieta de María Teresa Campos siempre ha dicho que ella no es un personaje y que nunca vendería su vida privada. Decir que, según se ha dicho en televisión, la pareja habría cobrado unos 100.000 euros por la entrevista.

El enfado de Alejandra Rubio: «Me tratan como si fuera gilipollas»

El martes 25 de junio, Alejandra reapareció en el programa en el que colabora, Así es la vida (al que, por cierto, le quedan pocas semanas en antena) y, tras ver un vídeo con algunas de las críticas de compañeros de cadena como Alexia Rivas o Ana Rosa Quintana, explotó en directo y dijo: «Me tratan como si fuera gilipollas, me da vergüenza por ellos porque, gracias a Dios, mi hijo nunca me verá haciendo estas cosas. Han sido crueles, pero en su conciencia queda. Irresponsabilidad la vuestra, que alimentáis una sociedad llena de odio. No todo vale, no se puede permitir todo en televisión. Me da vergüenza por las mujeres que he visto en el vídeo. Por cierto, Alexia Rivas, trabajo en lo mismo que tú. Y trabajo mucho, gracias a Dios».

Y para colmo, Alejandra Rubio se comparó con su abuela, la mítica presentadora María Teresa Campos: «Yo hago el mismo trabajo que cualquier periodista aquí, no tengo la carrera de periodismo. Mi abuela no tenía la carrera de periodismo, tenía la de filología. ¿Cuál es el problema? Sé que mi hijo va a tener un padrazo, no le conocéis de nada. Voy a ser madre, no es nada indigno ni malo».

La respuesta de Ana Rosa

Tras la emisión de Así es la vida, en TardeAR se debatió sobre las declaraciones de la hija de Terelu Campos y Ana Rosa Quintana fue tajante en su opinión: «Le podría haber dado la exclusiva a su programa del corazón, si tú mañana me dices que estás embarazado y se lo vendes a una revista, me sentaría fatal. Cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida, has entrado en otro sitio. ¿Tiene todo el derecho? Sí, pero a partir de ahora no puede decir: «No hablo de mi vida». A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo mismo que ha dicho ella de otras personas. Ya está, relájate», terminó la presentadora, después de recordar las hipócritas declaraciones que hizo sobre su primo, donde le criticaba por la exclusiva que había hecho contra Carmen Borrego.