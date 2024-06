Belén Esteban, sobre la reacción de Terelu Campos al embarazo de Alejandra Rubio: «Mintió»

El pasado miércoles, a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que iban a ser padres. Tan solo un par de días después, Terelu Campos acudió al plató de De Viernes para sincerarse sobre cómo se enteró de que iba a ser abuela. Algo de lo que quisieron hablar ex compañeros como Belén Esteban en Ni que fuéramos.

El pasado lunes, en el programa que se emite en el Canal Quickie, abordaron especialmente la entrevista que dio la madre de Alejandra Rubio en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Kiko Matamoros no tardó en mostrarse de lo más crítico con la hija de María Teresa Campos: «Fue a que le dieran un baño y masaje, pero la culpa no es suya». Y añadió: «Los totales de redacción eran más duros que las preguntas y alabanzas que le hicieron los colaboradores».

Por si fuera poco fuimos testigos de cómo, a pesar de todo, Belén Esteban quiso romper una lanza a su favor de Terelu Campos, al reconocer que habría mentido con el claro y único objetivo de proteger a su hija. Acto seguido, la colaboradora de Ni que fuéramos trató de explicarse, para compartir lo que pensaba con sus compañeros.

«Sé que me vais a matar pero, ¿Terelu qué va a hacer?», aseguró Belén Esteban ante los comentarios negativos del resto de colaboradores de Ni que fuéramos. La de Paracuellos no tardó en responderse a sí misma: «Tapar a su hija». Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, quiso arrojar mucha más luz sobre este asunto.

«El único coherente aquí ha sido Alejandro (padre de Alejandra Rubio). Terelu a su hija le diría ‘llevas dos meses con él, es una locura’. Yo estoy segura, pero no lo dice en la televisión. Yo la entiendo y sé que el otro día mintió», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban continuó dando su opinión al respecto.

«Yo no la estoy defendiendo, pero me da pena el papel que está haciendo», aseguró la tertuliana. Nada más escuchar a su compañera, Kiko Hernández no tardó en mostrarse tremendamente crítico con ella. De esta forma, le hizo saber su opinión al respecto: «Tú no puedes defender a Terelu Campos y, al mismo tiempo, defender a Alejandro Rubio».