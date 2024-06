Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: el dineral que podrían haber cobrado por la exclusiva del embarazo

Este miércoles 19 de junio, la revista ¡Hola! ha sorprendido con una gran exclusiva: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han confirmado que van a ser padres. Una auténtica bomba que, como era de esperar, ha generado muchas dudas. Tanto es así que muchos son los compañeros que se han hecho eco de esta noticia.

Al fin y al cabo, hace tan solo un tiempo, pillaron a Alejandra Rubio en una farmacia comprando un test de embarazo. Así es la vida, programa de Telecinco en el que trabaja la joven, se hizo eco de esta noticia y la protagonista reaccionó de la siguiente manera: «¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Bueno, si os creéis todo lo que os cuentan, yo ya es que…».

Ahora, en la mencionada revista, Alejandra ha querido contar cómo reaccionó tras enterarse de su embarazo: «Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón». Sobre estas primeras semanas, la joven ha reconocido que no ha sido «nada fácil»: «De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras. Cansancio, muchas náuseas. He tenido de todo. Carlo me ha aguantado muchísimo».

¿Cuánto han cobrado Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por la exclusiva del embarazo?

Muchos son los que se han pronunciado sobre la parte económica de esta entrevista. El fotógrafo Raúl García intervino en Espejo Público para arrojar algo de luz sobre la cuestión económica: «No sé cuánto han pedido ellos, pero yo hubiese pedido 200.000 euros por esa exclusiva, unos 100.000 euros por cabeza». Los colaboradores no tardaron en empezar a debatir, reconociendo que les parecía una cifra excesiva.

Alessandro Lequio, durante su participación en el programa Vamos a ver, dio otro dato más: «Creo que pueden haber pagado en torno a 85.000 a la pareja, a no ser que haya sido un pack por otras exclusivas, que entonces ya ascendería por encima de los 100.000 euros».

Lejos de que todo quede ahí, el paparazzi Pablo González se ha pronunciado en Ni que fuéramos. Entre otras cuestiones, y teniendo como referencia las cifras que se han dado a conocer, tiene claro que la exclusiva ha tenido un precio de unos 100.000 y 120.000 euros. Pero no sería solamente esta entrevista, ya que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia habrían firmado a su vez realizar una entrevista exclusiva tras del nacimiento del bebé y, a su vez, del bautizo.

Sea como sea, lo cierto es que estamos ante una de las noticias más impactantes en cuanto a prensa del corazón se refiere en lo que va de año. ¡Y no es para menos! A finales de 2024, de forma oficial, la familia Campos dará la bienvenida al que será el primer hijo de Alejandra Rubio y, por ende, el primer nieto de Terelu.