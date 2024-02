Laura Matamoros se sincera y cuenta todo sobre su relación con Mar Flores

Laura Matamoros es conocida por ser hija de Kiko Matamoros. Esta relación familiar le llevó a ‘Gran Hermano VIP’, concurso que le convirtió en una estrella mediática. A raíz de ese momento empezó a trabajar en la pequeña pantalla, aunque en los últimos años está muy centrada en su faceta de influencer. Lo cierto es que tiene mucho valor dentro de la crónica social porque es sobrina de Mar Flores, la modelo que ahora está de plena actualidad porque se ha convertido en consuegra de Terelu Campos. Recordemos que Alejandra Rubio mantiene un noviazgo con Carlo Costanzia, así que se han unido dos de los clanes más poderosos de la prensa del corazón.

Laura Matamoros tiene una sección en el programa ‘Vamos a Ver’ y ha aprovechado para hablar largo y tendido sobre su tía. Lo primero que ha hecho ha sido recordar que para ella es simplemente eso: su tía. Le pide consejo para todo y disfrutan de una relación excelente, aunque no le gusta presumir de este vínculo porque la modelo prefiere estar apartada de los escándalos. Mar Flores protagonizó muchos revuelos durante la década de los 90, pero lleva un tiempo en un discreto segundo plano. Sigue ejerciendo su profesión, pero evita cualquier conflicto porque no quiere que el público hable de ciertos aspectos de su vida privada.

Laura ha dado la cara por Mar, asegurando que la modelo siempre está dispuesta a ayudar. «La tengo guardada como tía Mar en el teléfono», ha desvelado en una de sus intervenciones recientes. El vínculo que hay entre ellas es estupendo, tanto es así que cuando la influencer empezó a trabajar en el mundo del espectáculo se dio a conocer como Laura M. Flores, algo que no le sentó nada bien a Kiko Matamoros. El colaborador entendía que eliminase su apellido, pero no le parecía justo porque fue lo que le abrió las puertas de ‘GH VIP’.

Laura Matamoros se sincera sobre Mar Flores

La relación entre Laura Matamoros y Mar Flores es tan potente que la tertuliana adora al actual novio de Alejandra Rubio. Concretamente ha dicho: «Carlo es mi primo favorito porque tenemos prácticamente la misma edad y hemos tenido muchas vivencias juntos. Hay complicidad». No consiente que nadie hable mal de él utilizando la excusa de que ya se ha sentado en un plató de televisión. Recordemos que el protagonista de ‘Toy Boy’ dio una entrevista en ‘¡De Viernes!’ para dar detalles sobre los problemas judiciales que ha tenido en los últimos tiempos.

Cuando Carlo empezó a trabajar en Telecinco el foco fue a parar a Mar Flores. En ese momento Laura aprovechó su presencia en la cadena para dar la cara por su familia. Entiende que el público cuestione el comportamiento de Carlos, pero insiste en que hay informaciones que no se corresponden con la realidad. Conoce muy bien a su primo y defiende que es una persona excelente, a pesar de que tenga muchos enemigos que estén dando a entender lo contrario. «Llevamos toda la vida conviviendo. Cuando empezamos a crecer, cada uno tomó un camino diferente, pero parece que ahora esos caminos vuelven a cruzarse».

Laura Matamoros es hija de la hermana de Mar, por eso tiene tanta información sobre ella. Cuando Carlo empezó a coquetear con Mediaset, la influencer dio un paso adelante y reconoció que la modelo estaba muy afectada. No se esperaba que su hijo tomara una decisión de estas características, sobre todo porque nunca había dado muestras de querer ser un personaje del corazón. «Yo no he hablado con ella porque sé darle su espacio, pero he hablado con mi madre, que es su hermana, y sé que mi tía está destrozada», declaró Laura en ‘Vamos a Ver’.

La hija de Kiko Matamoros conoce la verdad

Laura no entiende que los enemigos de Mar, entre otros Alessandro Lequio, utilicen la tormenta que ha provocado Carlo Costanzia para alimentar la tensión. La joven promete que el exmarido de su tía no tiene ningún problema. «Hay unas declaraciones que se han sacado ahora que se hicieron hace una semanas atrás y lo han sacado de contexto en este momento. No es justa la guerra que se quiere hacer ahora entre Mar y Carlo padre», explicó delante de Joaquín Prat, presentador del programa donde colabora.

Mientras tanto, Carlo sigue lamentando que sus padres se enfrentasen públicamente y recuerda que él es quien sufrió las consecuencias. «Qué pena que estas cosas se reflejaran en una televisión y las viera todo el mundo», desveló en ‘¡De Viernes!’. Y después añadió: «Yo con esto siempre he tenido un desacuerdo total, con respecto a mi padre y con respecto a mi madre por esto. Los trapos sucios de cada uno deben lavarse en su propia casa. No tiene ni pies ni cabeza. Entiendo que sea muy tentador por el dinero que pueda haber de por medio, para hacer una justicia personal… pero yo no estoy de acuerdo».

Ahora es Carlo el que está en el centro de la noticia después de haber hablado sobre su familia en televisión. También tiene mucho que ver su historia de amor con Alejandra Rubio. La joven pertenece a uno de los clanes más importantes de la prensa del corazón, así que ambos sabían que iban a ocupar las páginas de todas las revistas y los minutos de todas las tertulias. El espectáculo está servido y ahora Laura debe estar más atenta que nunca para defender a los suyos.