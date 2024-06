El nuevo ‘Sálvame’ parodia el embarazo de Alejandra Rubio: «¡Hay que fecundar a la hija de Terelu!»

Este miércoles 19 de junio, Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame, ha arrancado con la noticia rosa del día: Alejandra Rubio está embarazada de Carlos Constanzia. El programa que puede verse en Canal Quickie y en TEN, ha comenzado con un desternillante vídeo paródico en el que, a través de animación 3D, se fantaseaba con el momento en el que los espermatozoides del hijo de Mar Flores fecundan el óvulo de la hija de Terelu Campos. Cincuenta segundos de pura ironía cargados, además, de ataques a la familia Campos, a los problemas legales de Constanza e incluso alguna pulla contra Mediaset España. La noticia del embarazo ha causado un gran revuelo mediático y ha recibido multitud de críticas teniendo en cuenta que Alejandra siempre ha asegurado que ella, jamás, hablaría de su vida privada pero, sin embargo, ha vendido la exclusiva a la revista ¡Hola! por, según ha confesado Alessandro Lequio en Vamos a ver (Telecinco), 85.000 euros.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo. Tras casi cinco meses de relación, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han vendido una exclusiva para la revista ¡Hola! que ha dado mucho de qué hablar. Por supuesto, desde Ni que fuéramos han aprovechado para sacar toda la artillería pesada y hacer un programa especial sobre la hija de la que fue una de las colaboradoras más célebres del desaparecido programa de Telecinco, Sálvame.

Óvulos, espermatozoides y mucha ironía

Ni que fuéramos comenzó su emisión del miércoles 19 de junio con un vídeo en animación 3D en el que, primero, aparece un aparato reproductor femenino con una voz en off que decía: «Que agustito estoy, me encanta ser un óvulo de Alejandra, ¿pero qué es ese ruido?». De repente se ven los espermatozoides de Carlo Costanzia con un claro acento italiano gritando: «Andiamo, bambini. Hay que fecundar a la hija de Terelú»(Así, con acento, que es el apodo que le pusieron a la periodista durante su intervención en el programa de Netflix Sálvese quién pueda).

💥Alejandra Rubio está embarazada y el equipo de #NiQueFuéramos19J es maravilloso 💥 Sigue el directo para no perderte ningún detalle ni comentario de los colaboradores 😱 ⏩https://t.co/Ya0hzIo1tY pic.twitter.com/LzsY2KJWw6 — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) June 19, 2024

A continuación, lanzan un dardo a la posible explotación de la imagen del hijo de Rubio una vez nazca., «Venga que vamos a salir en la tele cada diez ‘minuti’» dice un espermatozoide mientras que otro bromeaba con que quería salir en la revista ¡Hola! y otro dice que lo iba a conseguir (la fecundación) «en exclusiva, como las que venden las Campos cada mes y medio».

«Esto cuesta más que quitarse la pulsera telemática», dice un espermatozoide cuando intenta penetrar en el óvulo, en una clara referencia a la condena que está cumpliendo actualmente el hijo de Mar Flores por estafa continuada. Además, el vídeo de Ni que fuéramos ha finalizado con un último golpe a uno de los programas en el que Alejandra Rubio es colaboradora cuando el óvulo y el espermatozoide han terminado de unirse: «Bienvenido, nos vamos a forrar, porque Así es la vida».

La exclusiva del embarazo

Tanto Alejandra como Carlo reconocen que llevan poco tiempo de relación, pero lo cierto es que tienen muchas cosas en común. Es necesario recordar que, Rubio se ha formado como actriz tras dejar, primero, sus estudios de Diseño de Moda y, después, la carrera de Derecho.

Será el próximo mes de diciembre cuando llegue al mundo el bebé. Tal y como ha revelado Alejandra, está de «tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña». Sobre cómo está llevando estos primeros meses de embarazo, la colaboradora de televisión ha asegurado que «al principio, no fue fácil».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

«De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», ha asegurado a la revista ¡Hola!. «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», ha indicado por su parte Carlo.

«Él siempre está muy pendiente. Mi madre dice que no vivió nada de esto cuando estuvo embarazada de mí. Ya le dije a ella: Ya me lo he llevado yo todo . Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada», ha comentado Alejandra, en clave de humor.

Fue un amigo de Alejandra Rubio quien se desplazó hasta una farmacia para comprar un test de embarazo. «En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…», ha explicado Alejandra. «En ese momento, me dijo: ‘Amoooooorrrr. ¡No me lo creo!’», ha proseguido Carlo para contar la historia de cómo se enteraron que iban a ser padres.

Alejandra ha asegurado que cuando supo que estaba embarazada sintió miedo al igual que Carlo. «Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón», ha indicado el actor. «Nos cambió la vida de repente. También pensé que qué iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así», ha añadido la nieta de María Teresa Campos.