Alejandra Rubio no puede más y estalla: «¿Me puedes dejar tranquila un segundo?»

La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue dando mucho de qué hablar. Cada vez son más los que consideran que el actor no es una buena influencia para la hija de Terelu Campos y prueba de ello es lo último que ha pasado. Alejandra siempre ha tenido muy buena relación con la prensa. Es algo que aprendió de su abuela, la veterana presentadora María Teresa Campos. Nunca se había enfrentado a los paparazzi hasta ahora, por eso sus fans están tan preocupados por ella. El periodista Pipi Estrada insiste en que las Campos le han dado un toque de atención, pues es más que evidente que la situación que atraviesa le ha situado en el centro de la polémica.

Alejandra Rubio reconoce que trabaja en televisión y admite que de una forma u otra participa de la crónica social, pero recuerda que en ningún momento ha vendido sus intimidades y esa es la razón por la que se niega a hablar de Carlo Costanzia. Una conocida revista pilló a la pareja dando un paseo por Madrid y a partir de entonces el público está pendiente de todo lo que sucede entre ellos. Se ha llegado a decir que el hijo de Mar Flores tiene una amiga especial, pero Alejandra confía plenamente en él y ha llegado a enfrentarse a Alessandro Lequio.

La colaboradora no admite que ninguno de sus compañeros de Telecinco le diga lo que tiene que hacer. Insiste en que su madre se ha mantenido al margen y no comprende que haya tertulianos que la critiquen por eso. Terelu Campos ha dado una entrevista en ‘¡De Viernes!’ para aclarar que Alejandra es responsable de sus actos, por eso no ha entrado a decir si le parece bien o no su noviazgo con Carlos.

Alejandra Rubio ha estallado

Alejandra se ha encontrado con un grupo de reporteros que le querían preguntar por José María Almoguera. Recordemos que el hijo de Carmen Borrego ha aprovechado que su madre estaba en ‘Supervivientes’ para dar unas declaraciones demoledoras. Insiste en que Carmen vendió el embarazo de Paola Olmedo a espaldas de todos, pero las Campos tienen una versión diferente y Alejandra conoce la postura de su tía. Por eso la prensa le ha preguntado al respecto, pero ella ha estallado y se ha negado a seguir participando de este escándalo.

«No voy a decir nada más, ¿vale? Me lo has preguntado antes. Lo siento, de verdad. Adiós, chicos», ha comentado en un tono muy tajante que nunca había utilizado en este tipo de situaciones. «No voy a decir nada, que os lo contesten ellos. Me hacéis preguntas que yo no sé ni voy a decir nada. ¿Me puedes dejar tranquila un segundo?»

Los defensores de Alejandra han intentado calmar la situación recordando que la joven siempre ha sido muy cordial con los reporteros. De hecho han responsabilizado de lo sucedido a Carlo Costanzia. Los aliados de Terelu Campos piensan que el hijo de Mar Flores ha trasladado su mal comportamiento a Rubio, de ahí la salida de tono que ha tenido cuando los periodistas le han preguntado por José María Almoguera.

Alejandra Rubio hace un pacto con Terelu Campos

La cancelación de ‘Sálvame’ hizo que los colaboradores y presentadores del programa tuvieran que abandonar las instalaciones de Telecinco. Muchos de ellos recibieron un veto por parte de la dirección de la cadena, como por ejemplo Terelu Campos. El problema es que la audiencia siempre tiene la razón y en estos momentos el público está deseando ver a la hija mayor de María Teresa Campos. Su figura ocupa un papel fundamental y esto ha sido suficiente para que Mediaset dé un paso atrás y le ofrezca una entrevista en ‘¡De Viernes!’

Terelu se ha sentado en el programa de Santi Acosta y algunos tertulianos de la cadena han asegurado que iba a hablar de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. Sin embargo, la influencer ha recordado que su madre pactó previamente no tratar ese tema en público. Terelu sabe que a su primogénita no le gusta estar en boca de todos, por eso se comprometió a no pronunciar su nombre durante su participación en ‘¡De Viernes!’

«Quiero dejar claro que ella ha puesto por contrato que no va a hablar ni sobre nada que tenga que ver con mi vida, así que no entiendo por qué se dice que sí», comentó Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’. «A vosotros os llega esa información y la tenéis que dar, pero seguramente ha habido un error en una nota de prensa». Más adelante Alejandra tuvo un encontronazo con la prensa y demostró que estaba verdaderamente nerviosa por lo que iba a suceder en Telecinco.