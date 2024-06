Sale a la luz la verdadera opinión de Terelu Campos sobre el embarazo de su hija Alejandra

Alejandra Rubio, hija de la comunicadora Terelu Campos, se ha convertido en la protagonista inesperada del mes tras anunciar su embarazo. Con tan solo cinco meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja ha sorprendido al mundo del corazón con esta noticia. Las reacciones no se han hecho esperar y la opinión de Terelu era una de las más buscadas. Aunque ha intentado disimular, su verdadera reacción ha terminado saliendo a la luz.

Según las declaraciones exclusivas que la pareja ofreció en una conocida revista, la hermana de Carmen Borrego se había mostrado sorprendida al enterarse del embarazo. Sin embargo, acto seguido, manifestó su apoyo incondicional a Alejandra y Carlo, brindándoles su respaldo en esta nueva etapa de sus vidas. El problema es que Pipi Estrada insiste en que esto no fue exactamente así y promete que Terelu se llevó un disgusto al conocer la existencia del bebé.

El embarazo de Alejandra Rubio ha generado un gran revuelo en el mundo del corazón. La noticia no solo ha agitado el panorama mediático, también ha aumentado considerablemente la cuenta corriente de la pareja, que habría cobrado una cifra escandalosa por la exclusiva de la noticia. Se habla de 100.000 euros, aunque Alejandra promete que este dato no se corresponde con la realidad.

El verdadero estado de Terelu Campos

A pesar de las muestras públicas de apoyo, hay rumores que sugieren que la reacción de Terelu Campos podría no ser tan positiva como se ha mostrado públicamente. Según Pipi Estrada, exnovio de la presentadora, la noticia del bebé no le habría hecho ninguna gracia a la madre de Alejandra. Estrada, conocido por su enemistad con la familia Campos, ha añadido leña al fuego al pronunciarse sobre el tema en el programa ‘Socialité Club’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio continúan en aumento. Pipi Estrada se ha convertido en uno de los últimos en dar su opinión al respecto. Según cuenta, la noticia del embarazo ha generado un gran disgusto en la comunicadora.

La llegada de Pipi Estrada al plató fue todo un huracán. El colaborador de ‘Fiesta’, el programa de fin de semana de Telecinco donde trabaja junto a la futura mamá, reveló detalles controvertidos sobre el embarazo. «Esto estaba en la ruta del negocio. Es una locura, una inconsciencia. Hubo una gran discusión entre madre e hija y Terelu está muy disgustada», afirmó.

Crecen los problemas para las Campos

Pipi Estrada destacó que Terelu Campos no está contenta con la relación de su hija con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con quien Terelu no tiene relación. Estas declaraciones han avivado aún más la polémica, especialmente considerando las tensiones del pasado entre Terelu y Mar Flores. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, muchas personalidades conocidas, como Tamara Falcó, Anita Matamoros y Marta Pombo, han expresado su apoyo a Alejandra Rubio en esta nueva etapa de su vida.

En medio de la controversia, Pipi no dudó en enviar un mensaje directo a Terelu durante su intervención en ‘Socialité Club’. A pesar de las diferencias del pasado, el colaborador aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor a su ex y expresar su apoyo en este momento tan especial para su hija.

El bebé de Alejandra Rubio ha sacudido el mundo del corazón y ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. La reacción de Terelu Campos, aunque públicamente de apoyo, ha sido cuestionada por mucha gente, no solo por Pipi. Otros rostros televisivos, como por ejemplo Gema López, entienden que a Terelu no le haya hecho gracia que su hija sea novia de Carlo, debido a los problemas que este tiene con la justicia.

Alejandra Rubio lo tiene todo preparado

Este embarazo, que ha sido recibido con emoción y polémica a partes iguales, promete seguir siendo tema de conversación en los próximos meses. Los fans y seguidores de la familia Campos estarán atentos a cada nuevo desarrollo, mientras Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo. El tiempo dirá cómo evolucionará esta historia y si Terelu Campos logrará cambiar de postura.

Mientras tanto, Alejandra ha reaparecido en el programa ‘Así es la vida’, donde ejerce de colaboradora, y ha prometido que está preparada para ser madre, de hecho en ningún momento pensó en interrumpir el proceso. Según ella, cuenta con el respaldo de su madre y le da igual llevar cinco meses con Carlo, insiste en que su hijo va a ser feliz pase lo que pase, aunque el romance con Costanzia llegue a su fin.