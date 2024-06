El duro ataque de Marta Riesco a las Campos tras el anuncio de Alejandra Rubio: no se corta un pelo

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha desatado una tormenta de reacciones. La hija de Terelu Campos y nieta de la icónica María Teresa Campos ha revelado que está esperando un hijo con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. La exclusiva, publicada en una conocida revista, ha generado una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, poniendo a Alejandra y su familia en el centro del huracán mediático. Rubio no se equivocaba. Ella misma ha reconocido que tenía cierto miedo por saber cómo iba a reaccionar el público y lo cierto es que hay comentarios que no son favorables.

Una de las más críticas ha sido María Patiño, presentadora del programa ‘Ni que fuéramos’ y ex compañera de Terelu en ‘Sálvame’. La periodista no dudó en expresar su opinión a través de su cuenta personal en ‘X’ (anteriormente conocido como Twitter). «Madre Mia… la que no vendía su vida», escribió, cuestionando la coherencia de Alejandra Rubio, quien en el pasado había declarado que no vendería aspectos de su vida privada.

Pocos minutos después, Marta Riesco, quien ya había tenido un enfrentamiento con Alejandra Rubio, también se sumó a las críticas. A través de sus ‘stories’ de Instagram, Riesco insinuó que la visible molestia de Terelu Campos en recientes apariciones públicas podría deberse a múltiples razones, incluyendo la revelación del embarazo de su hija. «Pues la cara de cabreo de Terelu tenía más de un motivo. Si es que en esta vida no se puede hablar», comentó Riesco, añadiendo leña al fuego.

Alejandra Rubio no está sorprendida

Alejandra Rubio, anticipando las críticas, se abrió en su entrevista con ‘¡Hola!’ sobre sus temores y expectativas. «Tengo pánico, pánico. Te lo juro. Hay gente muy dañina y, cuando se conozca mi embarazo, sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya. Me va a dar mucha pena porque al final esta noticia es algo bonito. Pero siempre hay alguien que intenta empañar la felicidad de los demás y es triste», lamentó.

El argumento que está utilizando es que su embarazo iba a salir tarde o temprano, no podía esconderlo de ninguna forma y por eso ha sido ella la que lo ha contado en primera persona. Cree que es una opción completamente válida, pero entiende que el público se extrañe porque no es un comportamiento habitual en su trayectoria mediática.

¿Cuánto ha ganado Alejandra con su embarazo?

La controversia no solo ha girado en torno a la noticia del embarazo, también a la suma de dinero que Alejandra Rubio podría haber recibido por la exclusiva. Se especula que la joven influencer podría haber cobrado 100.000 euros, el doble de lo que cobró Anabel Pantoja. Esta cifra ha sido otro punto de crítica, con muchas personas señalando el aparente cambio de principios de Alejandra respecto a la monetización de su vida privada.

La nieta de María Teresa, consciente de estas críticas, explicó su decisión en la entrevista. «Me van a dar por todas partes. Como siempre digo que no doy exclusivas», admitió, reconociendo la contradicción con sus declaraciones anteriores. Sin embargo, justificó su elección: «Es una noticia que quiero contar yo. Lo de ser tan joven me parece una tontería. Siempre he dicho que quería ser madre joven y me veo más madre ahora que con 37 años.»

Con esta confesión, Alejandra Rubio rompe su regla de oro de no divulgar detalles de su vida privada, considerando que este momento es una excepción significativa. Prefiere ser ella quien comparta la noticia de su embarazo junto a Carlo Costanzia, en lugar de dejar que otros lo hagan.

El público ya ha tomado partido

Las redes sociales no han tardado en reaccionar, y las críticas hacia Alejandra Rubio han sido implacables. Los usuarios han señalado la aparente hipocresía en su cambio de postura sobre vender aspectos de su vida personal. Alejandra admitió en su entrevista sentir «pánico» ante la posible repercusión de su anuncio y el juicio público que podría enfrentar.

El anuncio del embarazo de Alejandra Rubio y las subsecuentes reacciones han revelado una vez más las tensiones y divisiones dentro de la crónica social. Las Campos son una de las familias más mediáticas de nuestro país y era evidente que esta exclusiva iba a marcar un antes y un después. Es cierto que todavía hay ciertas personas que apoyan la decisión de Alejandra, pero gran parte del público se ha posicionado en su contra, recordando siempre ha aprendido de mantener su vida privada lejos de los focos.

Alejandra Rubio no es la única que va a ganar dinero con su embarazo. Terelu Campos ya ha cerrado una entrevista en ‘¡De Viernes!’ que kiko Matamoros ha cifrado en 150.000 euros.