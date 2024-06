Lydia Lozano estalla y habla sobre lo que lleva tiempo haciendo Terelu: «No es normal»

El ambiente en el plató de ‘Mañaneros’ estuvo cargado de emociones este martes, cuando Terelu Campos, colaboradora del programa, habló sobre el complicado momento personal que estaba viviendo. «Es un día complicado, triste», expresó Terelu visiblemente afectada. La hija de la reconocida periodista María Teresa Campos recordó que su madre habría cumplido 83 años ese día. Además, el lunes anterior, la familia había organizado una misa en su honor en Pozuelo de Alarcón, evento que no estuvo exento de polémicas.

La tristeza de Terelu, sin embargo, no solo estaba ligada a la conmemoración de su madre, sino también a otros factores que han salido a la luz gracias a las declaraciones de Lydia Lozano. Este miércoles, la tertuliana, quien también es colaboradora del programa ‘Ni que fuéramos’, compartió sus impresiones sobre los recientes comportamientos y actitudes de Terelu.

Según cuenta, la tristeza y el malestar de Terelu también estaban relacionados con una portada de revista que causó revuelo. «Yo creo que la cara de cabreo en la misa era por esto», dijo Lydia en el programa de María Patiño. Lozano explicó que cuando las cámaras estaban apagadas, ella misma le preguntó a Terelu sobre su actitud: «No es normal cómo saliste de la iglesia», a lo que Terelu respondió: «No me gusta ser el centro de atención». Lydia recordó que Terelu, tras su comentario, giró la cara y miró hacia Jaime Cantizano, el presentador.

Lydia Lozano tira de la manta

Lydia Lozano expresó su opinión de que el malestar de Terelu no solo estaba relacionado con el recuerdo de su madre, sino también con la exclusiva que se publicó el miércoles en una conocida revista, protagonizada por su hija Alejandra y Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores.

En la entrevista para ‘¡Hola!’, Alejandra, quien está embarazada de tres meses y ha estado saliendo con Carlo Costanzia durante cinco meses, habló sobre la reacción de su madre al recibir la noticia de su embarazo. La joven compartió que su madre ya «notaba algo», dado que Alejandra pasa mucho tiempo en casa de Terelu.

«Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba», relató Rubio. «Me notaba rara y muy nerviosa. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ahora o nunca».

Terelu, según Alejandra, «entendió todo» y «flipó», pero después «se emocionó mucho». Cabe recordar que antes de que la relación entre Alejandra y Carlo se hiciera pública en febrero, Terelu no tenía una buena opinión de Carlo, algo que expresó en su blog de ‘Lecturas’.

La hermana de Carmen Borrego había criticado las apariciones de Carlo en Telecinco, donde hablaba de los problemas familiares: «Soy madre y si viera a mi hija en un plató de televisión hablando de su padre o de mí sería el mayor fracaso de mi vida. Si Alejandra manifestara algún dolor por el que haya pasado, alguna incomprensión o alguna incapacidad por ser yo su madre me rompería aún más la vida», escribió.

Alejandra Rubio, en el centro de la polémica

Las recientes confesiones de Alejandra sobre su embarazo y la evolución de su relación con Carlo parecen haber añadido una capa adicional de complejidad a la situación emocional de Terelu. Mientras tanto, Lydia Lozano no ha dudado en compartir sus pensamientos sobre los comportamientos y sentimientos de Terelu, generando un debate sobre las verdaderas razones detrás del visible malestar de la hija de María Teresa Campos.

En este contexto, la dinámica entre los colaboradores de ‘Mañaneros’ y otros programas del ámbito televisivo español se muestra más tensa que nunca, con emociones a flor de piel y opiniones divididas sobre los recientes eventos.

El futuro cercano seguramente traerá más declaraciones y posibles aclaraciones, ya que la vida de los personajes públicos como Terelu Campos y su familia sigue siendo un tema de interés tanto para los medios como para su audiencia. De hecho, la comunicadora se sienta en ‘¡De Viernes!’ para responder a todo lo que se ha contado de ella desde que se ha hecho público el embarazo de su hija.

Lydia Lozano considera que Terelu está en su derecho de tomar la opción que considere más oportuna, pero defiende que el embarazo de Alejandra le ha dejado fuera de juego y esa es la razón de la crisis personal que está atravesando. Sus colaboraciones en TVE cada vez son más frecuentes y Campos ya no puede seguir disimulando.

¿Qué tipo de relación hay entre Lydia y Terelu?

La verdad solamente tiene un camino y siempre termina viendo la luz, por eso sabemos que Lydia no tiene una relación fluida con Terelu, algo que quedó patente durante las grabaciones de ‘Sálvese quien pueda’, el programa que emitió Netflix después de la cancelación de ‘Sálvame’. Las colaboradoras mostraron sus respectivas diferencias e incluso Kiko Matamoros descubrió que Lozano había hablado mal de la hija de María Teresa Campos cuando pensaba que nadie le estaba grabando.

Fue en ese momento cuando Lydia reconoció que no se sentía valorada por su compañera. Según cuenta, siente que hace caso omiso a sus informaciones y aportaciones desde hace mucho tiempo, atrevimiento que ha marcado un antes y un después para ambas.