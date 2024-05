No se ha visto en otra: el dineral que va a sacar a Terelu Campos de la ruina

Terelu Campos fue una de las presentadoras más importantes de la década de los 90, pero tuvo un parón profesional y se vio obligada a reconducir su carrera. Fue en ese momento cuando aceptó un puesto de colaboradora en ‘Sálvame’, un espacio producido por La Fábrica de la Tele que finalmente le devolvió su puesto de líder. La hija de María Teresa Campos era la encargada de sustituir a Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame Deluxe’ y también ocupó este puesto durante las últimas semanas del conocido programa que se emitía en las tardes de Telecinco. Cuando terminó se mudó a TVE y una conocida youtuber ha contado qué hay detrás de este movimiento.

Terelu Campos tuvo que cambiar ciertas cosas para adaptarse a sus nuevas circunstancias. Recordemos que tuvo que enfrentarse a un cáncer, afortunadamente pudo superarlo y cuando este problema llegó a su fin decidió tomarse unas merecidas vacaciones. En ese instante María Patiño tomó las riendas de ‘Sálvame Deluxe’ y Terelu tuvo que conformarse con ser colaboradora, con todo lo que esto conlleva. La hermana de Carmen Borrego vendió el lujoso ático que se había comprado y se trasladó a una casa de alquiler.

La cancelación de ‘Sálvame’ hizo saltar todas las alarmas, pero finalmente todo ha quedado en un susto, de hecho la cuenta bancaria de Terelu se ha visto muy beneficiada en los últimos tiempos. Ahora trabaja de tertuliana en la cadena y también ha participado en un conocido concurso junto a su amiga Rocío Carrasco. Esa es la razón por la que ya no necesita a Mediaset, aunque su situación puede cambiar en cualquier momento.

¿Ha traicionado Terelu a sus compañeros?

La youtuber Maica Vasco ha desvelado el motivo por el que Kiko Matamoros ya no soporta a Terelu Campos. El colaborador es íntimo enemigo de Makoke, quien a su vez también tenía mala relación con Terelu. El problema es que la modelo ahora trabaja con Alejandra Rubio, por eso Campos ha enterrado el hacha de guerra y Kiko está tan ofendido.

«¿Qué es lo que ha pasado? Cuando Kiko Matamoros estaba en Telecinco trabajando en ‘Sálvame’, he visto en cientos de platós de estos de los fines de semana con Emma García como Alejandra Rubio ponía a caer de un burro a Makoke, ex mujer de Matamoros, y las Campos también. Les venía muy bien. Ellas querían ser amigas de Kiko Matamoros. Pero no porque les cae bien, porque a las Campos solo les caen bien los billetes de 100», opina la influencer citada anteriormente.

Según ha contado, Terelu ha ganado un auténtico dineral en TVE, por eso no quiere volver con sus antiguos compañeros a ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa de Fabricantes Studio que ha resucitado el espíritu de ‘Sálvame’.

«Cuando se cancela ‘Sálvame’, algunos colaboradores fueron vetados y a las Campos ya no les interesaba ser amigas de Kiko. Antes les interesaba, porque Kiko sabe mucho de las Campos, de María Teresa, de Terelu, de Camen y de Alejandra. Y como le tienen miedo, eran amigas de Kiko. Pero cuando lo vetaron, se han hecho amigas de Makoke. La culpa la tiene Makoke, porque después de lo que le han montado, Makoke no tendría que haber abierto las puertas a las Campos. Tienen todos muy poca dignidad».

La polémica ha empezado cuando Maica ha desvelado el sueldazo que podría haber recibido Terelu por parte de la cadena pública. «Está enchufadísima en RTVE y creo que ya nos ha sacado a los españoles la friolera de 140.000 euros».

Terelu Campos recibe una oferta de Mediaset

Terelu Campos empezó a trabajar en TVE, por eso le gustó tanto volver cuando le despidieron de Telecinco, pero es posible que cambie su hoja de ruta porque ha recibido una nueva oferta de Mediaset. La periodista Lydia Lozano asegura que los altos cargos de la cadena se han puesto en contacto con la comunicadora para hacerle una propuesta muy interesante.

Todo esto ha hecho que Terelu dé la espalda a ‘Sálvame’, decisión que no ha sentado nada bien a sus ex compañeros. Tanto es así que Lydia ha dado un paso adelante para reconocer que nunca tuvo demasiada confianza con la hija de María Teresa Campos. Hay que señalar que la periodista también está colaborando en TVE, concretamente en el programa ‘Mañaneros’, donde coincide con Terelu. No obstante, quiere ser sincera y ha admitido las diferencias que tiene con ella.