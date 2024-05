Así es Miguel García, futuro marido de Jaime Cantizano: artista y experto en marketing

¡Sorpresa! El emblemático presentador Jaime Cantizano contraerá matrimonio durante el verano del próximo año con su actual pareja, Miguel García Golding. Esta noticia marca un hito significativo para el comunicador, quien siempre ha mantenido un estricto hermetismo en lo que respecta a su vida personal. Es uno de los rostros más misteriosos de la crónica social, pero cuenta con el cariño del público y cada vez hay más gente que lo quiere saber todo sobre su esfera privada. Hay que recordar que hace unos años dio un paso que marcó un antes y un después: ser padre soltero. Su hijo se llama Leo y se sabe muy poco sobre él, pues Cantizano quiere protegerle.

Muchos espectadores han puesto el foco en el futuro marido de Jaime, pero ¿quién es? Miguel García Golding, quien ronda los treinta y siete años, es un talentoso artista y experto en marketing. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, se especializó en Marketing y Publicidad y más tarde completó un máster en Estrategia y Creatividad Publicitaria. Su carrera profesional se remonta a 2005, desde entonces ha acumulado una amplia experiencia en agencias y compañías tanto a nivel nacional como internacional.

Desde el año 2023, Miguel García Golding ocupa el puesto de director de cuentas en Lenom, una destacada empresa de relaciones públicas con sede en Madrid. Su experiencia y habilidades en el campo del marketing y la publicidad lo han posicionado como un profesional altamente respetado en su industria.

El secreto de Jaime Cantizano

El comportamiento de Jaime Cantizano ha llamado poderosamente la atención porque ha conseguido mantener su historia de amor al margen de las cámaras. Sin embargo, siempre ha sido muy sincero y no ha utilizado su poder mediático para negar la información que está circulando sobre su boda con Miguel García. La decisión de Cantizano de hacer pública su relación y compromiso con Miguel representa un giro significativo para el presentado. Esta noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores y admiradores, quienes han expresado su felicidad y apoyo hacia la pareja.

Jaime Cantizano, conocido por su presencia en programas de radio y televisión, ha sido una figura querida en el mundo del entretenimiento durante años. Muchos le recuerdan por su etapa en ‘¿Dónde estás, corazón?’, un programa donde María Patiño y Gema López se posicionaron como dos de las periodistas más mediáticas de la crónica social. El comunicador entabló una amistad especial con ellas y desde entonces no han perdido el contacto.

La boda está muy protegida

Los detalles sobre la boda, que se celebrará el próximo verano, todavía son un secreto. Se espera que este evento sea un momento significativo tanto para Jaime Cantizano como para Miguel García Golding, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas juntos. Pero también es uno de los acontecimientos más importantes de la prensa rosa. No todos los días se casa un presentador de éxito. También hay que tener en cuenta que al evento acudirán rostros muy destacados porque Cantizano tiene amistad con bastantes famosos.

El talento de Miguel García Golding

Además de su destacada carrera en marketing y relaciones públicas, Miguel García Golding es un talentoso artista cuya pasión por la pintura ha dado forma a una faceta creativa igualmente impresionante. Con decenas de cuadros a sus espaldas, Miguel ha consolidado su presencia en el mundo del arte contemporáneo, compartiendo su trabajo a través de sus redes sociales y exhibiéndolo en su estudio ubicado en Madrid.

La pintura contemporánea es el terreno donde Miguel García Golding ha encontrado su voz artística. Inspirado por maestros como Edward Hopper, Miguel busca explorar las texturas orgánicas de los elementos fundamentales y fusionarlos con elementos en movimiento. En una entrevista realizada hace unos años, expresó su interés en la combinación de texturas y dinamismo visual para crear obras que cautiven e inspiren.

Sus cuadros, que se pueden adquirir a partir de ciento ochenta euros, reflejan su estilo distintivo y su enfoque único hacia la pintura contemporánea. Miguel utiliza una paleta de colores vibrantes y una técnica meticulosa para capturar la esencia de su visión artística en cada obra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Golding Art (@miguelgoldingart)

Más allá de la creación artística, Miguel García Golding tiene un sueño particularmente significativo: montar una exposición en solitario que celebre su cuerpo de trabajo. Es evidente que Cantizano le apoyará en este trayecto, pues él también sabe valorar a un buen artista.

La incursión de Miguel en el mundo del arte no solo destaca su versatilidad y talento, sino que también ofrece una visión más completa de su personalidad multifacética. Como futuro esposo de Jaime Cantizano, Miguel no solo es reconocido por su carrera profesional exitosa, sino también por su pasión creativa y su contribución al mundo del arte contemporáneo. Ahora ha ganado mucha popularidad, pero no quiere que le relacionen con su futuro marido.

Con su boda próxima en el horizonte y su carrera artística en continuo desarrollo, Miguel García Golding representa una figura inspiradora que desafía los límites entre el arte y el mundo empresarial, demostrando que la creatividad puede florecer en múltiples facetas de la vida.