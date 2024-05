Las Campos están en el punto de mira: la amenaza que puede cambiarlo todo

Los problemas crecen dentro de la familia Campos. La muerte de María Teresa, fechada en septiembre de 2023, marcó un antes y un después en la trayectoria mediática del clan. Ni Terelu Campos ni Carmen Borrego disfrutan del poder que tenían antes, así que deben tener mucho cuidado a la hora de elegir a sus enemigos.

Hace unos meses Edmundo Arrocet aseguró que tenía muchas cosas que decir sobre Terelu, de hecho le acusó de tener una deuda con él. La tertuliana insiste en que no va a defenderse en televisión. Quiere trasladar este conflicto a los tribunales para proteger la memoria de su madre.

Edmundo Arrocet no está solo. Cuenta con el apoyo de muchos famosos que no tienen un buen concepto de la familia Campos, como es el caso de Enrique del Pozo, colaborador de ‘Fiesta’. El artista asegura que existen ciertas presiones para no lanzar determinados ataques contra Terelu. «Que salga lo que tiene que salir», ha comentado visiblemente molesto. Ha aprovechado para dar la cara por Edmundo, recordando que tiene todo el derecho del mundo a dar su versión de los hechos.

«Tú no puedes decir nada, porque automáticamente te mandan un WhatsApp. Este señor ha vivido seis años con María Teresa Campos, ¿no tiene ningún derecho de hablar de lo que han vivido entre ellos?». Enrique del Pozo está muy dolido con Terelu Campos y quiere que todo el mundo sepa cuál es su verdadera cara.

El ataque que complica la situación de Terelu Campos

Hace unos días Terelu Campos tuvo que ingresar en un centro hospitalario. Decidió narrar este episodio en el blog que escribía en ‘Lecturas’ y dio ciertos detalles que no dejaron indiferente a nadie. La comunicadora desveló que de forma casual le habían dado la misma habitación donde estuvo su madre, una habitación que lamentablemente supuso el fin de la presentadora. Enrique no confía en esta versión y ha utilizado su altavoz en ‘Fiesta’ para dejar claro cuál es su postura.

«¡Qué casualidad que fue al hospital y le dieron la misma habitación que a su madre! ¡Toma! ¡Pagado! ¡A precio! ¡Venga!», declara visiblemente molesto. Después ha insistido en que no se siente «enemigo de nadie. Solo quiero que salgan a la luz las cosas que tienen que salir. Estamos cansados del amiguismo protegiéndolas a ellas».

El mal momento de Terelu Campos

Terelu Campos no ha invertido tiempo en contestar a Enrique del Pozo porque tiene que resolver otros asuntos importantes. Desde que falleció María Teresa Campos está atravesando una crisis personal que le impide sonreír, por eso sus seres queridos están haciendo todo lo posible para intentar animarla. Cuando cerró su etapa en Mediaset decidió fichar por TVE, donde ejerce de tertuliana en diversos espacios. Recientemente ha aparecido en ‘D Corazón’ y Anne Igartiburu le ha recordado lo importante que María Teresa es para todos.

«En los medios de comunicación, tu madre ha sido una maestra. No nos podíamos olvidar de ella, de esa madre tuya, esa madre querida. Atenta a la pantalla», declara la presentadora. Este impulso ha animado a Terelu a desvelar como vivió María Teresa Campos su último Día de la Madre: «No le sentó nada bien este día, se enfadó. Debió de levantarse recordando a su madre, sufrió y dijo: ‘¿Qué Día de la Madre? Si mi madre no está’. Hoy no es un día fácil ni para mi hermana ni para mí».

Terelu reconoce que tanto ella como Carmen Borrego están atravesando un momento muy sensible, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de Alejandra Rubio. «Ella es vergonzosa para sus sentimientos. Tuvo una época que decía ‘te quiero’ como cualquier cosa. Y le dije: ‘Oye, Alejandra, a mí no me lo digas así’ y ahora ha cambiado»

¿Qué le ha pasado a Enrique del Pozo?

Enrique del Pozo ha guardado silencio durante mucho tiempo. Trabajó con María Teresa Campos y le tenía una gran admiración profesional, por eso decidió que ciertas cosas no salieran a la luz. El problema es que ahora no se lleva bien con sus hijas y ha pensado que lo más justo es poner encima de la mesa lo que vivió cuando colaboraba en el espacio de la Campos.

«En el programa ‘Cada Día’ de Antena 3 ocurrió algo. Sufrí una agresión por parte de Jimmy Giménez-Arnau, pero esa persona está perdonada. Me pidió disculpas, me dio el pésame por la muerte de mi madre. Jimmy Giménez-Arnau me pegó en el programa de Teresa. Las señoras Campos vinieron las tres – la madre por teléfono – para decirme que, por favor, no denunciara, que, al fin y al cabo, era algo entre tíos. Por miedo a que me despidieran, me calle. Ellas ocultaron una agresión».

Enrique señaló directamente a Terelu Campos, a Carmen Borrego y a María Teresa. Fue el principio de una rivalidad que todavía no ha terminado y todo hace pensar que la guerra no ha hecho nada más que empezar.