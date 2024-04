El secreto de la familia Campos que Edmundo Arrocet quiere sacar a la luz

«Teresita me contaba todo, todo ¿Les queda claro?», dice Edmundo Arrocet durante su última entrevista. El humorista asegura que Terelu Campos y Carmen Borrego tienen mucho que callar, por eso no tienen miedo a las demandas que pueda recibir a partir de ahora. Insiste en que está a punto de destapar el gran secreto del clan y de momento ha dado unas pinceladas que no han dejado indiferente a nadie. Edmundo asegura que María Teresa Campos quería casarse con él para que le quedase una pensión de viudedad, intención que Terelu y Carmen frenaron en seco. «No veas la que se armó», declara el ex novio de la presentadora.

Edmundo también ha profundizado en la situación financiera que atravesó María Teresa Campos durante sus últimos años. Hay que recordar que fue una de las reinas de la pequeña pantalla y ganó mucho dinero a lo largo de su trayectoria. Todo lo invirtió en una mansión situada en Las Rozas (Madrid). El problema es que esta casa generaba unos gastos impresionantes y la comunicadora dejó de recibir el sueldo al que estaba acostumbrada. «Ella ya tenía problemas económicos porque esa casa era una casa que gastaba mucho, pero yo nunca tuve interés para nada», explica el cómico. Según cuenta, él le dejó dinero en varias ocasiones.

Carmen Borrego promete en que va a proteger la memoria de su madre. No está dispuesta a consentir más acusaciones y hará todo lo posible para callar al mundo, popularmente conocido como Bigote Arrocet. Ha trasladado este asunto a los tribunales, aunque cada vez son más los que se posicionan a favor del humorista. La periodista Beatriz Cortázar ha explicado que Edmundo no dice tantas mentiras como las Campos quieren dar a entender.

Edmundo Arrocet, ¿víctima o verdugo?

Edmundo Arrocet defiende que cuidó mucho a María Teresa Campos durante el tiempo que estuvieron juntos. Asegura que sus hijas se desentendieron de ella y promete que apenas le visitaban en la famosa mansión de Las Rozas. Beatriz Cortázar, una periodista que lleva muchos años trabajando en la crónica social, considera que el testimonio de Bigote no es falso al 100%. «No todo lo que dice son mentiras. Su ruptura con Teresa fue abrupta y ella lo pasó muy mal, se merecía una despedida. Allá su conciencia, y creo que era cobardía, puro miedo a enfrentarse. Pero estuvieron juntos seis años y estaba encerrado en casa, apenas hicieron tres viajes».

El ex concursante de Supervivientes ha dado un paso más y ha asegurado que en su momento le prestó dinero a Terelu Campos. Asegura que no se lo ha devuelto, pero no quiere recurrir a la justicia porque considera que no es una solución efectiva. «No voy a molestar a un juzgado si no tengo garantía. He pedido una rectificación, pero si no se hace ya veré (…) Seguiré los pasos que me indiquen para que llegue a buen término. Podría entender que si fuera el viudo de mi madre hablara», ha comentado en su última intervención pública.

Carmen Borrego se rinde

Carmen Borrego no está dispuesta a seguir dando explicaciones sobre su conflicto con Edmundo Arrocet. Piensa que lo único que puede hacer es poner el asunto en manos de la justicia, por eso no quiere hablar demasiado sobre el tema. De hecho abandonó su puesto de trabajo en el programa ‘Así es la vida’ para no tener que responder a las nuevas acusaciones. Tal y como ha anunciado, va a demandar a todo aquel que ponga en peligro el honor de su madre y eso incluye a Edmundo.

«Lo primero es que este señor, cuando falleció mi madre, ya llevaba cinco años y medio que no estaba en nuestras vidas. Quiere dar a entender que cuando mi madre tiene un problema de salud, no estamos. La gente se confunde, pues me parece feo. Yo miraré al cielo y le pediré a mi madre cuantas cosas quiera pedirle», ha comentado durante una último de sus últimas intervenciones en Así es la vida. «Lo último que voy a decir es que yo sí que, desgraciadamente, he visto a mi madre llorar muchas veces».

Edmundo Arrocet no tiene ningún miedo

El humorista sigue defendiendo que no tiene nada que esconder. Está dispuesto a seguir dando respuesta a todas las preguntas que hacen referencia a su historia de amor con María Teresa Campos. Recalca que en ningún momento quiso aprovecharse de ella, tanto es así que, según su versión, le dejó dinero para pagar sus gastos personales. Recordemos que mantener la piscina que tenía en su mansión costaba alrededor de 10.000 euros mensuales.