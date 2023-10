Alexia Rivas preocupa tras ser ingresada en el hospital: «Me están haciendo pruebas»

Los más fieles seguidores de Alexia Rivas no han podido evitar preocuparse, y mucho, por ella tras una imagen publicada por la periodista en su Instagram. No es ningún secreto que la joven, desde hace un tiempo, lleva arrastrando serios problemas de salud. Sin pretenderlo, los ha ido dejando a un lado hasta que ha sufrido un nuevo revés.

Una situación algo preocupante, puesto que anoche tuvo que ser ingresada en el hospital. La colaboradora de televisión, a través de sus redes sociales, confirmó que está teniendo diversos problemas en su estómago desde su participación en Supervivientes. El día comenzó de la siguiente manera: «La tripa me ha estado dando la lata», confesó la periodista.

«Pues, como he empezado la temporada en la tele con mucho curro, he dejado de lado lo de mirarme el estómago. Y hoy no sabéis qué mal me encuentro. Náuseas…hasta fiebre. Como si me hubieran pegado una paliza, del dolor, en todo el cuerpo», reconoció, a través de su canal de difusión en Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, Alexia Rivas continuó sincerándose con sus seguidores: «Sé que es culpa mía porque debo ir ya al médico y a mi nutricionista, pero siempre priorizo llegar a todo y lo he dejado de lado. Estoy muy jodida». Después, tal y como ella misma pensó que ocurriría, se vio en la obligación de acudir al hospital, donde acabó ingresada.

Ella misma publicó una fotografía en la que se la ve tumbada en una camilla con una vía intravenosa. De esta forma, ha ofrecido una actualización de su estado de salud y de lo sucedido en las últimas horas: «Estoy bien. Me ha subido la fiebre y no paraba de vomitar, entre otras cosas. Me están haciendo pruebas, pero me he asustado».

«A veces, el cuerpo te pide que te cuides más de lo que lo haces. No me gusta subir fotos así, pero es bueno concienciar de que no todo es bonito y que la salud va primero», aseguró Alexia Rivas. Además, no tardó en reconocer que era imposible para ella moverse de los fuertes dolores que tenía. ¡Ojalá se recupere pronto!