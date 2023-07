Alexia Rivas acaba en urgencias tras un fuerte dolor abdominal

Alexia Rivas ya no ha podido aguantar más dolor. La periodista, a través de su cuenta de Instagram, ha confesado a sus seguidores que se ha visto obligada a acudir a urgencias. Y todo por una bacteria que le ha provocado fortísimos dolores abdominales. Algo que, sin duda, está pudiendo con ella.

Tras reaparecer en redes sociales, Alexia Rivas ha querido explicar cuál es, realmente, su situación médica tras obtener los resultados de diversas pruebas médicas. Después de tanto tiempo, finalmente tiene un diagnóstico. Parece ser que se trata de una bacteria que habría ingerido por algún pescado en Honduras que no fue cocinado como es debido.

“Estoy un poco bastante agobiada”, reconoció la exconcursante de Supervivientes. La joven se ha tenido que someter a diferentes pruebas, con el objetivo de descubrir qué era lo que le estaba pasando realmente y, de esta manera, poder comenzar un tratamiento. Pero lo cierto es que, a estas alturas, no solamente quiere recuperar su salud a nivel físico, sino también mental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas)

“Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita”, aseguró Alexia Rivas a través de sus historias de Instagram. Lejos de que todo quede ahí, ha confesado cómo está afectando esta situación a su vida: “Eso ha desembocado en que tengo ansiedad por la situación”, reconoció.

Como era de esperar, los seguidores de Alexia Rivas se mostraron realmente preocupados por ella. Pero, a pesar de todo lo que está viviendo, la periodista quiso dejar claro que está en una etapa mucho más positiva en este proceso: “Estoy segura de que día a día estaré mejor”, aseguró. ¡Y así será!