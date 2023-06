El actor Michael Shannon explica por qué rechazó participar en Star Wars: «No quiero hacer entretenimiento sin sentido»

Bajo el amparo de un perfil de actor secundario, Michael Shannon ha construido una carrera llena de películas exitosas y grandes interpretaciones. Sin embargo, como todo miembro de la profesión, en alguna ocasión ha tenido que rechazar papeles con los que no estaba en sintonía y ahora acaba de revelar que uno de ellos fue en la franquicia Star Wars.

Shanon se encuentra promocionando The Flash, la nueva cinta de DC en la que repite su papel de general Zod, rol que encarnó por primera vez en 2013 gracias a El hombre de acero. A pesar de ello, hablando con la revista Empire, contó que no se sentía demasiado cómo con las grandes superproducciones y los blockbusters taquilleros. “Siempre desconfío un poco de esas películas gigantes porque toman mucho tiempo y no las encuentro muy estimulantes para trabajar. No quiero volver a quedar atrapado en una franquicia. No las encuentro interesantes y no quiero perpetuarlas”, le contaba al medio. A pesar de ello, el dos veces nominado al Oscar cree que la IP de Warner Bros difiere de la saga creada originalmente por George Lucas porque la primera sí que tiene “una historia muy relevante”: “Básicamente está mirando a una civilización que destruyó su propio planeta y piensa que la solución es salir y destruir otro (…) no vi a Zod como un villano, solo lo vi como un tipo cuyo trabajo es proteger a su gente”.

Para Shannon, la mayoría de superproducciones no tienen un propósito, sino que son “entretenimiento sin sentido”. “El mundo no necesita más entrenamiento sin sentido, estamos inundados con eso”, apuntaba. El de Kentucky tiene dos nominaciones al Oscar a Mejor Actor de Reparto, la primera en 2009 por Revolutionary Road y la otra, en 20017 gracias a Animales nocturnos.

Sin embargo, a principios de este año Michael Shannon confesó no entender muy bien por qué tras una década le pidiesen volver al personaje de Zod, porque según él mismo recordaba su personaje murió al final de El hombre de acero. Pero luego le explicaron todo el fenómeno del multiverso. “No puedo decir que sea un gran consumidor de este género de películas (…) si voy a ver una, lo más probable es que no sea una de estas, pero me encanta hacerlas”, terminó de explicar.

The Flash llegará a los cines el próximo 16 de junio.