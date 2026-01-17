Acaba de llegar a Netflix y ya está en el Top 1: la película basada en un bestseller que no te puedes perder

Tras una larga temporada dominada por el cine navideño y por fenómenos tan longevos como el de Las guerreras k-pop (Chris Appelhans y Maggie Kang, 2025), el algoritmo de la «Gran N roja» vuelve a situarse a la vanguardia de todos esos géneros que funcionan como el motor de largo recorrido de la plataforma durante el año. Y uno de ellos es, cómo no, el de la comedia romántica. Por eso, no es de extrañar que Netflix haya encontrado en un superventas internacional, el nuevo filón comercial del que todo el mundo habla: Gente que conocemos en vacaciones.

Por si el reclamo generalizado de la temática no fuese suficiente, la crítica especializada no está martirizando en esta ocasión, el último producto audiovisual de la compañía. Algo bastante habitual cuando una rom-com aterriza en el catálogo de la empresa que lidera Ted Sarandos. Pero por si la propia idiosincrasia popular de dicha tipología no fuese suficiente de por sí, hablamos además de la adaptación de una novela escrita por Emily Henry. Autora que ha vendido más de 20 millones de copias de sus trabajos, todos ellos superventas. Así que no es de extrañar que Netflix, aparte de Gente que conocemos en vacaciones, ya tenga en producción otros libros de Henry como Book Lovers o en formato de serie, Un lugar feliz. Fuera del streaming, 20th Century Studios planea versionar Beach Read. Aunque por el momento, debemos conformarnos con la presencia de una cinta que acumula ya, 17 millones de visualizaciones.

Netflix arrasa con ‘Gente que conocemos en vacaciones’

Lo más probable es que el reciente estreno de El botín termine frenando el auge en Netflix de Gente que conocemos en vacaciones. Eso sí, por el momento es por derecho propio, la única historia capaz de superar a otros reclamos que están ahora mismo rondando por el top de la major, como las anteriormente mencionadas Las guerreras k-pop o Puñales por la espalda: De entre los muertos (Rian Johnson, 2025).

Pero volviendo a la película que nos ocupa, la sinopsis oficial es la siguiente: «Poppy, una joven de espíritu libre, y Alex, amante de la rutina, han sido mejores amigos durante una década y pasan casa verano de vacaciones juntos a pesar de vivir cada uno en diferentes ciudades. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionarse lo que para todos los demás era obvio: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta?».

Gente que conocemos en vacaciones está dirigida por Brett Haley, quien ya había firmado para Netflix Violet y Finch, otra comedia romántica que protagonizaron Elle Fanning y Justice Smith.

¿Quién aparece en la película?

En el reparto principal destacan Emily Bader, encarnando a Poppy y Tom Blyth, quien da vida a Alex. A Bader la conocemos sobre todo, gracias a Mi Lady Jane. Mientras que Blyth saltó a la fama por su papel en la precuela de Los juegos del hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes. Completando el casting están Sarah Catherine Hook (The White Lotus 3), Lucien Laviscount (Emily in París), Miles Heizer (Por trece razones), Alan Ruck (Succession), Molly Shannon (Twin Peaks) y Lukas Cage (La acompañante), entre otros.

En definitiva, con sus dos horas y media de duración, Gente que conocemos en vacaciones es una de las propuestas más atractivas para una tarde de cine en casa este fin de semana.