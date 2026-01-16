Si te gusta ‘Emily en París’, esta serie de Netflix te va a enganchar desde el minuto uno: es la comedia romántica perfecta

Si te encantan las series románticas del estilo de Emily en París, no te puedes perder Younger que acaba de incorporarse al catálogo de Netflix desde el 15 de diciembre y que seguro te va a sorprender. Su protagonista es Liza Miller, una mujer de 40 años, divorciada y con una hija universitaria, que no logra reincorporarse al mercado laboral tras llevar años sin trabajar. Aburrida de que le den negativas por su edad, decide hacerse pasar por una jovencita de 25 años ayudada por su amiga Maggie, para conseguir un puesto de asistente editorial en Nueva York. Una original y divertida serie que está basada en la novela homónima escrita en 2015 por Pamela Redmond Satran que ha sido creada y producida por Darren Star, el responsable de Emily en París y Sexo en Nueva York. La serie Younger saca a relucir a través de la mirada de Liza las diferencias entre dos generaciones y sorprende con sus situaciones divertidas y sorprendentes.

La serie Younger se estrenó en 2015 en la cadena TV Land, consta de 7 temporadas y 84 episodios y se emitió de manera continuada hasta 2021 convirtiéndose en un éxito de audiencia. El guion fue escrito por la propia escritora Pamela Redmond Satran junto a Alison Brown, Darren Star y Eric Zicklin, que han sido los que han tenido que adaptar la historia al formato televisivo. Ahora se incorpora al catálogo de Netflix y puede ser una buena oportunidad para verla por primera vez o disfrutarla de nuevo.

¿De qué trata la serie Younger?

La protagonista de esta serie es Liza Miller, una mujer de 40 años a la que su marido acaba de dejar por una chica más joven y tiene una hija ya estudiando en la universidad. Ante la situación en la que se encuentra decide volver a trabajar en una empresa editorial, que es en lo que tiene experiencia. El problema es que pronto se da cuenta de que en el sector editorial no se contratan a profesionales de su edad. Como solución y, gracias a su amiga Maggie, decide fingir que tiene 26 años para conseguir un puesto como asistente editorial.

Desde ese momento comienza a llevar una doble vida ya que en el trabajo tiene 26 años y en su entorno 40 y debe evitar que ambos mundos se crucen en algún momento. Liza crea toda una serie de mentiras y secretos que tendrá que mantener si quiere seguir trabajando como asistente editorial a las órdenes de Diana. Lizza se enamorará de un joven tatuador que no sospecha que tiene 40 años, cuenta con un superior de su edad con el que debe disimular todo el día y, aunque gracias a su hija conoce un poco los referentes de una chica de 25 años, a veces mete la pata y pone en peligro toda su estrategia. ¿Logrará Liza engañar a todo el mundo o alguien la descubrirá?

Younger es una serie fresca, divertida y amena que cuenta con un buen ritmo y que nos sorprende por su retrato del mundo editorial de Nueva York y las relaciones entre las diferentes relaciones entre generaciones. Destaca por sus diálogos ágiles y por las divertidas situaciones comprometidas de las que tiene que salir airoso su protagonista.

El reparto de esta conocida serie

La protagonista de esta serie es la actriz Sutton Foster que da vida al personaje de Liza Miller, esa valiente mujer de 40 años que decide intentarlo todo para reincorporarse al mercado laboral. Esta actriz es conocida por su participación en obras de teatro como Thoroughly Modern Millie y Anything Goes y series como como Bunheads.

También tiene un papel destacado en la serie la actriz Debi Mazar que interpreta a Maggie Amato, la mejor amiga de Liza y la persona que le ayuda en todo el proceso de cambio. Esta actriz ha trabajado en otras producciones como Goodfellas, Entourage y The Insider. Además, sorprende la interpretación de la actriz Hilary Duff, a la que conocemos por su trabajo en Lizzie McGuire, que da vida a Kelsey Peters, una joven y alocada editora que trabaja con Liza.

El actor Nico Tortorella da vida a Josh, el joven tatuador que inicia una relación sentimental con Liza, y Peter Hermann a Charles Brooks, un editor con mucha experiencia. Además, en el reparto están los actores Miriam Shor como Diana Trout, la jefa directa de Liza, Molly Bernard como Lauren Heller y Charles Michael Davis como Zane Andersm entre otros.

En suma, la serie Younger es una comedia divertida, romántica y ágil que puede tener una segunda oportunidad al incorporarse al catálogo de Netflix ya que la podrán ver espectadores que todavía no han visto esta original ficción. Una serie cuyos elementos son el humor, la ironía, los conflictos generacionales, los problemas laborales y las segundas oportunidades y en el que destaca la genial interpretación de actores como Sutton Foster, Hilary Duff y Charles Brooks. Si lo tuyo son las comedias románticas, no te la puedes perder la serie Younger.