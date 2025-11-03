5 películas indispensables en la Fiesta del Cine 2025: la favorita de los Goya, terror y lo último de DiCaprio

Como cada año, la Fiesta del Cine regresa para nutrir de público a las salas en cuatro días donde las proyecciones volverán a tener un precio reducido. Así, el 3, 4, 5 y 6 de noviembre ver las apuestas disponibles en la cartelera tendrá un coste de 3,50 euros, mediante la ya clásica acción coordinada entre el Ministerio de Cultura y Deporte, la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y la Federación de Cines de España (FECE). Con más de 300 salas en dicho plan promocional, repasamos las 5 películas que bajo ningún concepto te puedes perder en esta Fiesta del Cine 2025:

7 películas imprescindibles en la Fiesta del Cine 2025

1-‘Los domingos’

Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos) lo ha vuelto a hacer. Los domingos es unas de las mejores cintas españolas del 2025 y con sólo una semana en la cartelera, el boca a boca del público y la gran acogida de la crítica de seguro, la transformarán en una de las películas triunfadoras de la Fiesta del Cine 2025. La trama se centra en Ainara, una joven que se plantea con 17 años, meterse a monja de clausura ante las discrepancias de su familia.

Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu

2-‘Together’

Recién estrenada en la cartelera, el proyecto independiente de Neon es otra viva prueba de cómo el terror es el género que mejor está sabiendo equilibrar las valoraciones positivas de la prensa especializada con la atracción general de los espectadores. Bajo la dirección de Michael Shanks, la sinopsis parte de una pareja en crisis que se muda al campo y que termina bebiendo el agua de una extraña cueva. La reacción de sus cuerpos demostrará una codependencia brutal: digna de los mejores body horror del cine.

Reparto: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia, Jack Kenny y Mia Morrissey

3-‘Una batalla tras otra’

Lleva ya tiempo en la cartelera y aunque no está funcionando del todo bien a nivel taquillero, lo último de Paul Thomas Anderson va a ser un título indispensable en la próxima temporada final de premios. Versionando la inadaptable novela Vineland de Thomas Pynchon, esta carrera frenética cargada de tensión política y de humor vuelve a demostrar por qué PTA es el mejor director norteamericano de la actualidad. En la historia, seguimos a un ex revolucionario, cuyo obejtivo reside en sobrevivir a la obsesión de un antiguo enemigo que ha secuestrado a su hija.

Reparto: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity, Benicio del Toro y Teyana Taylor

4-‘Black Phone 2’

La secuela de Scott Derrickson revuelve todos los miedos sobrenaturales de su joven protagonista, Finn. El cual, ve cómo el asesino El Raptor le acosa desde la tumba. El objetivo del villano no es otro que el de vengarse de él, acechando a su hermana adolescente Gwen.

Reparto: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Miguel Cazarez, Demian Bichir y Jeremy Davies

5-‘Los tigres’

Dirigida por Alberto Rodríguez (La isla mínima), Los Tigres cuenta la historia de dos hermanos. Uno es Antonio el Tigre y la otra Estrella, la persona que lo asiste desde la barcaza en la que trabajan. Con toda una carrera dedicada en el mar y con los médicos explicándole a Antonio que pronto deberá dejar su profesión. Por eso y dadas sus dificultades económicas, cuando encuentra la posibilidad de dar un golpe y robar un alijo de cocaína escondido de un casco petrolero, no lo duda. Antonio no cree que se le vaya a presentar otra oportunidad así. Estrenada el pasado fin de semana, es sin duda una de las películas que no te puedes perder en esta Fiesta del Cine 2025.