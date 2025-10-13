Fiesta del Cine 2025 en Madrid: fechas, cuándo es, precio, cómo comprar entradas y películas

El séptimo arte vuelve a convertirse en protagonista con la Fiesta del Cine, que permitirá disfrutar de entradas a solo 3,50 € en más de 40 salas de Madrid durante cuatro días. Del 3 al 6 de noviembre de 2025, los cinéfilos podrán disfrutar de los estrenos más destacados y en películas en cartelera.

Durante estos días, los espectadores podrán disfrutar de títulos destacados como «Tron: Ares», «Bala Perdida» o «Downton Abbey: El gran final». La entrada de 3,50 € aplica a las sesiones convencionales con butaca tradicional, aunque algunos recintos pueden incluir suplementos adicionales para funciones en 3D, salas premium o proyecciones especiales.

Fiesta del Cine 2025 en Madrid: cuándo es y entradas

El evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, busca fomentar la asistencia a las salas de cine.

La venta anticipada de las entradas comenzará el miércoles 29 de octubre, tanto en Internet como en las taquillas de los cines por 3,50 €. Como novedad, esta edición no hace falta registrarse en la web oficial de la Fiesta del Cine.

Carolina Yuste (Mejor Actriz Protagonista por «La Infiltrada» y Eduard Fernández (Mejor Actor Protagonista por «Marco») son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine. Yuste, en relación al hecho de acudir al cine a ver una película, comenta lo siguiente: «el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa».

Por su parte, Fernández considera que ver una película en una sala de cine es «vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente».

Cines

Alcobendas : Cinesa Luxe La Moraleja · Dbox, Kinepolis Diversia

: Cinesa Luxe La Moraleja · Dbox, Kinepolis Diversia Alcorcón : Cine Yelmo Tres Aguas, Ocine Urban X-Madrid

: Cine Yelmo Tres Aguas, Ocine Urban X-Madrid Alcalá de Henares : Cine Yelmo Parque Corredor, Ocine Quadernillos

: Cine Yelmo Parque Corredor, Ocine Quadernillos Arroyomolinos : Cinesa Luxe Intu Xanadú Isense

Fuenlabrada: Cinesa Luxe Plaza Loranca 2

: Cinesa Luxe Intu Xanadú Isense Fuenlabrada: Cinesa Luxe Plaza Loranca 2 Getafe : Cinesa Nassica · Isense · Screenx

: Cinesa Nassica · Isense · Screenx Las Rozas : Cinesa Heron City Las Rozas · Imax

: Cinesa Heron City Las Rozas · Imax Leganés : Cinesa Parquesur · Imax, Odeon Multicines Sambil

: Cinesa Parquesur · Imax, Odeon Multicines Sambil Madrid : Cinesa La Gavia, Cinesa Las Rosas, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro – Isense, Cinesa Principe Pío · Isense, Cinesa Proyecciones, Golem Madrid, Mk2 Cine Paz, Mk2 Palacio De Hielo, Pequeño Cine Estudio, Renoir Plaza España, Renoir Princesa, Renoir Retiro, Verdi Madrid, Cines Embajadores, Cines Embajadores Río, Cine Yelmo Ideal, Cine Yelmo Islazul, Cine Yelmo La Vaguada, Cine Yelmo Palafox, Cine Yelmo Plenilunio, Conde Duque Auditorio Morasol, Cine Capitol, Ocine Urban Caleido

: Cinesa La Gavia, Cinesa Las Rosas, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro – Isense, Cinesa Principe Pío · Isense, Cinesa Proyecciones, Golem Madrid, Mk2 Cine Paz, Mk2 Palacio De Hielo, Pequeño Cine Estudio, Renoir Plaza España, Renoir Princesa, Renoir Retiro, Verdi Madrid, Cines Embajadores, Cines Embajadores Río, Cine Yelmo Ideal, Cine Yelmo Islazul, Cine Yelmo La Vaguada, Cine Yelmo Palafox, Cine Yelmo Plenilunio, Conde Duque Auditorio Morasol, Cine Capitol, Ocine Urban Caleido Majadahonda : Cines Zoco Majadahonda, Cinesa Luxe Equinoccio Madrid · Isense · Screenx, Odeon Multicines Gran Plaza 2

: Cines Zoco Majadahonda, Cinesa Luxe Equinoccio Madrid · Isense · Screenx, Odeon Multicines Gran Plaza 2 Pinto : Ocine Plaza Eboli

: Ocine Plaza Eboli Rivas Vaciamadrid : Cine Yelmo Rivas Futura

: Cine Yelmo Rivas Futura San Sebastián de los Reyes : Cine Yelmo Plaza Norte 2

: Cine Yelmo Plaza Norte 2 Torrejón de Ardoz : Cinesa Luxe Oasiz · Isense · Dbox

: Cinesa Luxe Oasiz · Isense · Dbox Tres Cantos : Odeon Multicines Tres Cantos

: Odeon Multicines Tres Cantos Valdemoro : Reston Cinema

: Reston Cinema Villalba: Cine Yelmo Planetocio

Películas

Éstas son algunas de las películas de las que podrás disfrutar en la Fiesta del Cine de Madrid: