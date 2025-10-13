Fiesta del Cine 2025 en Madrid: fechas, cuándo es, precio, cómo comprar entradas y películas
La Fiesta del Cine se podrá disfrutar en más de 40 salas de Madrid
Consulta cuándo es, el precio de las entradas y qué películas podrás disfrutar
El séptimo arte vuelve a convertirse en protagonista con la Fiesta del Cine, que permitirá disfrutar de entradas a solo 3,50 € en más de 40 salas de Madrid durante cuatro días. Del 3 al 6 de noviembre de 2025, los cinéfilos podrán disfrutar de los estrenos más destacados y en películas en cartelera.
Durante estos días, los espectadores podrán disfrutar de títulos destacados como «Tron: Ares», «Bala Perdida» o «Downton Abbey: El gran final». La entrada de 3,50 € aplica a las sesiones convencionales con butaca tradicional, aunque algunos recintos pueden incluir suplementos adicionales para funciones en 3D, salas premium o proyecciones especiales.
Fiesta del Cine 2025 en Madrid: cuándo es y entradas
El evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, busca fomentar la asistencia a las salas de cine.
La venta anticipada de las entradas comenzará el miércoles 29 de octubre, tanto en Internet como en las taquillas de los cines por 3,50 €. Como novedad, esta edición no hace falta registrarse en la web oficial de la Fiesta del Cine.
Carolina Yuste (Mejor Actriz Protagonista por «La Infiltrada» y Eduard Fernández (Mejor Actor Protagonista por «Marco») son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine. Yuste, en relación al hecho de acudir al cine a ver una película, comenta lo siguiente: «el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa».
Por su parte, Fernández considera que ver una película en una sala de cine es «vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente».
Cines
- Alcobendas: Cinesa Luxe La Moraleja · Dbox, Kinepolis Diversia
- Alcorcón: Cine Yelmo Tres Aguas, Ocine Urban X-Madrid
- Alcalá de Henares: Cine Yelmo Parque Corredor, Ocine Quadernillos
- Arroyomolinos: Cinesa Luxe Intu Xanadú Isense
Fuenlabrada: Cinesa Luxe Plaza Loranca 2
- Getafe: Cinesa Nassica · Isense · Screenx
- Las Rozas: Cinesa Heron City Las Rozas · Imax
- Leganés: Cinesa Parquesur · Imax, Odeon Multicines Sambil
- Madrid: Cinesa La Gavia, Cinesa Las Rosas, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro – Isense, Cinesa Principe Pío · Isense, Cinesa Proyecciones, Golem Madrid, Mk2 Cine Paz, Mk2 Palacio De Hielo, Pequeño Cine Estudio, Renoir Plaza España, Renoir Princesa, Renoir Retiro, Verdi Madrid, Cines Embajadores, Cines Embajadores Río, Cine Yelmo Ideal, Cine Yelmo Islazul, Cine Yelmo La Vaguada, Cine Yelmo Palafox, Cine Yelmo Plenilunio, Conde Duque Auditorio Morasol, Cine Capitol, Ocine Urban Caleido
- Majadahonda: Cines Zoco Majadahonda, Cinesa Luxe Equinoccio Madrid · Isense · Screenx, Odeon Multicines Gran Plaza 2
- Pinto: Ocine Plaza Eboli
- Rivas Vaciamadrid: Cine Yelmo Rivas Futura
- San Sebastián de los Reyes: Cine Yelmo Plaza Norte 2
- Torrejón de Ardoz: Cinesa Luxe Oasiz · Isense · Dbox
- Tres Cantos: Odeon Multicines Tres Cantos
- Valdemoro: Reston Cinema
- Villalba: Cine Yelmo Planetocio
Películas
Éstas son algunas de las películas de las que podrás disfrutar en la Fiesta del Cine de Madrid:
- «Bala Perdida (Caught Stealing)»: » El exjugador de béisbol Hank Thompson se ve envuelto en una peligrosa lucha por la supervivencia en medio del submundo criminal de la ciudad de Nueva York de los 90, obligado a navegar por un traicionero inframundo que nunca imaginó».
- «Downton Abbey: El gran final»: «Sigue a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo».
- «Tron: Ares»: «Cuenta la historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA».
- «La sospecha de Sofía»: «la vida de Sofía y Daniel se anticipa prometedora y feliz hasta que Daniel recibe una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha».