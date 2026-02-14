10 miniseries perfectas que necesitas ver en San Valentín para mantener la chispa del amor

Por fin llega San Valentín y todos empezamos a pensar en planes para este romántico día. Una cena con velas, una escapada a París o también un buen plan puede ser ver películas y series de amor tranquilamente en el sillón de casa con una mantita. Series que recuerdan que el amor puede ser mágico o que también enamorarse merece la pena, aunque ya os avisamos de que algunas pueden ser bastante dramáticas. Hemos hecho una selección de las 10 mejores miniseries para San Valentín y os recomendamos las siguientes: Siempre el mismo día, Normal People, Nadie quiere esto, Modern love, Love, Emily in Paris, Todas las veces que nos enamoramos. El verano en el que me enamoré, Love Life y, como broche final Los Bridgerton. Cualquiera de estas ficciones puede ser una buena opción para San Valentín.

Siempre el mismo día

La primera que hemos elegido esta serie británica protagonizada por los actores por Ambika Mod y Leo Woodall que se estrenó en 2011 y se puede ver en Netflix. Esta serie, que está basada en la novela de David Nicholls de 2009 y en la adaptación cinematográfica protagonizada por la actriz Anne Hathaway cuenta la historia de la relación de 20 años de Emma Morley y Dexter Mayhew, los cuales se conocen en un baile de graduación y todos los años se ven el mismo día y van viendo como su relación va evolucionando.

Normal People

Para muchos esta serie irlandesa es la más romántica de todas y puede ser una buena opción para San Valentín en RTVE o Movistar Plus+. Protagonizada por los actores Paul Mescal y Daisy Edgar Jones cuenta la historia de amor de Connell y Marianne, dos chicos que se conocen en el instituto y que se encontrarán en diversas ocasiones a lo largo de los años.

Nadie quiere esto

Si lo que estás buscando es una serie romántica con un tono de comedia, esta ficción que se puede ver en Netflix es perfecta. Cuenta la historia de amor entre dos personas muy diferentes: Joanne, una mujer que tiene un pódcast sobre relaciones amorosas y Noah, un rabino que tienen unas ideas y una vida que no casan con las de Joanne. Los dos se conocen, se enamoran y tendrán que enfrentarse a un entorno que no entiende su relación por las diferencias entre sus creencias, valores y estilo de vida.

Modern love

Otra de las miniseries románticas perfecta para San Valentín es esta creada por John Carney que está basada en la columna semanal homónima publicada por The New York Times, que se puede ver en Amazon Prime Video. Cuenta con dos temporadas y en cada episodios se cuenta la historia de diferentes parejas y cómo afrontan su historia de amor.

Love

Otra buena opción puede ser esta comedia romántica creada por Judd Apatow, Lesley Arfin y Paul Rust y protagonizada por Gillian Jacobs, Rust y Claudia O’Doherty. Cuenta la historia de la pareja formada por Gus y Mickey, dos personas muy distintas que intentan resistir a los retos que se nos plantean en la actualidad.

Emily en París

Para los más soñadores, una buena opción puede ser esta serie protagonizada por Emily Cooper, una joven americana de Chicago que se traslada a París para trabajar como ejecutiva de marketing y se enamora de la ciudad, de su gente y de un vecino que es cocinero. En la actualidad se pueden ver en Netflix cinco temporadas y en la última Emily se traslada a Roma, la otra ciudad del amor.

Todas las veces que nos enamoramos

En Netflix se puede ver esta serie española protagonizada por Irene, una joven en 2003, Irene llega a Madrid con la ilusión de convertirse en directora de cine. En la capital conoce a Julio, el cual le parece el protagonista perfecto para su película y el amor de su vida. Pero no todo sale como nosotros queremos e Irene sufrirá muchas decepciones.

El verano en el que me enamoré

Otra de las miniseries perfectas para San Valentín que también os recomendamos es esta que se puede ver en Prime Video y que cuenta la historia de Belly, la cual todos los en la casa de la playa de unos amigos de la familia. Allí se reúne con sus amigos, los hermanos Conrad y Jeremiah y se encuentra atrapada en un triángulo amoroso. Cuenta con dos temporadas y está basada en la trilogía homónima de la escritora de Jenny Han.

Love Life

Las dos temporadas de esta serie creada por Sam Boyd se pueden ver en Prime Video. Cuenta la historia de Darby Carter y sus amigos y cómo pasaron por diferentes experiencias amorosas. Una serie protagonizada por los actores Anna Kendrick, Zoë Chao, Sasha Compère y Peter Vack, entre otros.

Los Bridgerton

Por último, si todavía no habéis visto las cuatro temporada disponibles en Netflix de esta serie, no os la podéis perder. La primera parte de la cuarta entrega protagonizada por Benedict, el hermano rebelde, ya está disponible y seguro que os van a sorprender a sorprender estos nuevos cuatro episodios. La serie romántica por excelencia.