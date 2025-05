La espada aleja a Fernando Adrián de la Puerta Grande tras una faena impecable a un gran toro de Victoriano del Rio.

Llegaba uno de los días más importantes de esta edición de la Feria de San Isidro. Una de las corridas que primero colgó el cartel de «No hay billetes». Los protagonistas eran: José María Manzanares, Fernando Adrián y Pablo Aguado. Respecto a la ganadería que lidiaron, hubo mucho baile en los corrales en el sorteo y no se lidiaron todos los toros de El Puerto, solo se aprobaron dos, se remendaron con dos de la ganadería de La Ventana del Puerto y Victoriano del Río.

Abrió plaza José María Manzanares ante el primer toro del Puerto de San Lorenzo, que fue protestado a su salida por su justa presentación. Apenas pudo saludarle con el capote el alicantino. Dejó Fernando Adrián un gran quite por saltilleras muy ajustadas que recibió los primeros «olés» de la tarde. Se empleó en el caballo.

Empezó la faena Manzanares por muletazos, le costó mucho acoplarse el toro, pero aun así dejó una labor de gran calidad cuidando mucho la estética de cada muletazo.

Una faena con poca continuidad de principio a fin debido a las condiciones del animal. Finalizó con una gran estocada y fue silenciado.

Fernando Adrián con el segundo no tuvo casi opciones. Lo recibió a la verónica y remató por chicuelinas. Pablo Aguado dejó un gran quite a la verónica tras medirse el animal en el tercio de varas. Dejaron buenos pares de banderillas de Marcos Prieto. El madrileño brindó la faena a José Luis Martínez-Almeida y empezó su obra muy firme por estatuarios, siguiendo por cambios por la espalda para seguir con una gran serie al natural. El toro era muy noble y descoordinado algo que no facilitó el desarrollo de la faena. Abrevió Fernando Adrián tras verlo imposible. Se le complicó la espada, tras dos pinchazos finalizó con una estocada tendida.

Pablo Aguado ante el tercero de Victoriano del Río que saludó por medias verónicas. El toro no se entregó en el caballo, pero sí en banderillas, donde dejó un buen par Iván García.

El sevillano no tuvo fácil el desarrollo de la faena porque el toro separaba, apenas pudo lucir muletazos sueltos. Por el pitón izquierdo tenía una mejor embestida algo que aprovechó el sevillano y dejó una buena tanda de muletazos muy cortos pero muy estéticos rematados por un pase de pecho. No atinó con la espada y se cortó la mano derecha al entrar a matar.

Salió el cuarto toro, este de la ganadería de La Ventana del Puerto, para José María Manzanares, que saludó por medias verónicas ajustado a tablas. Tras el caballo no dio opciones en banderillas.

Empezó la faena por el pitón derecho por muletazos cortos probando al animal. Cambió de mano donde la embestida era más complicada. El animal no le dio opciones de lucimiento y la faena no terminó de tomar vuelo la faena. Puso punto final con una gran estocada.

Fernando Adrián ante el quinto de la tarde de Victoriano del Río dejando un buen ramillete de verónicas de saludo. Cumplió en caballo. Brindó la faena al público.

Empezó por un pase cambiado de rodillas y siguió por el pitón derecho dejando una gran primera serie de mucho nivel. Dejó una espectacular serie por el pitón izquierdo muy ligada por el pitón que puso en pie a las ventas. Mantuvo la intensidad de la faena de principio a fin. Sensacionales fueron las siguientes series ganándose los aplausos de la plaza rematando por pases de pecho. Una tanda de naturales muy profundos. Continuó por derechazos rematando por abajo. Siguió a pies juntos por bernardinas de muy buen gusto rematando por muletazos muy ceñidos. Un gran cierre de faena del madrileño con la plaza boca abajo. Fue una lástima la espada, se le fue la Puerta Grande al no acertar al rematar. Fue premiado con una vuelta al ruedo.

El último toro de La Ventana del Puerto para Pablo Aguado muy serio al que recibió por medias verónicas. Ejecutó un quite por chicuelinas con mucha personalidad.

El toro embistió en el tercio de banderillas sin mucha humillación.

Empezó la faena Aguado por muletazos sueltos probando al animal. No se lo puso nada fácil al sevillano, pues le faltaba transmisión y perdía las manos. El público protestó la duración de la faena y no tuvo más remedio que poner punto final a la tarde. Tampoco atinó con la espada. Silenciado de nuevo.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Séptima de la Feria de San Isidro. Corrida de toros. No hay billetes. Dos toros de El Puerto de San Lorenzo (primero y segundo), dos de La Ventana del Puerto (cuarto y sexto) y otros dos de Victoriano del Río (tercero y quinto).

José María Manzanares: silencio y silencio.

Fernando Adrián: silencio y vuelta al ruedo.

Pablo Aguado: silencio y silencio.