Ovación para Paco Ureña en Las Ventas en una tarde imposible de Valdefresno

Madrid celebraba el Día de San Isidro con un cartel que ha generado mucho interés: Alejandro Chicharro que confirmaba alternativa, Paco Ureña y David Galván ante toros de Valdefresno. El encierro de la ganadería salmantina fue muy deslucido, solo destacó el segundo toro al que Ureña dejó una faena destacable y fue ovacionado. Galván y Chicharro no tuvieron opciones.

Comenzó la tarde Alejandro Chicharro que confirmaba alternativa ante un primer toro que no se lo puso nada fácil. Manso de salida, sin fijeza, pero humilló en el capote. Fue muy complicado en el caballo y en banderillas. Tras la ceremonia de confirmación de alternativa brindó su faena al público. Fue muy difícil crear la faena sobre todo por la falta de ligazón de cada muletazo. Apenas tuvo recorrido la faena ya que las condiciones del animal condicionaron la faena. No tuvo suerte con la espada, tras un pinchazo media estocada. Fue silenciado.

Paco Ureña ante el segundo, muy justo de presentación que humilló en el capote del murciano. Cumplió en el caballo y en banderillas. Empezó la faena por la diestra cuidando mucho la faena de principio a fin. Cambió al natural dejando una serie que encandiló a los tendidos. Cambió de mano y dejó un par de derechazos muy encajados rematados por abajo. Finalizó su faena con media estocada y recibió una ovación.

David Galván no tuvo oportunidad de saludarle con el capote al tercero de la tarde. No se entregó en el capote ni en banderillas. Fue un toro que se lo puso muy difícil a Galván, no pudo lucirse. Empezó por estatuarios la faena, al rematarlos casi fue prendido por animal. Siguió por muletazos de gran exposición. Al no tener muchas opciones decidió rematar con media estocada tras un pinchazo. Fue silenciado.

Paco Ureña no tuvo suerte con el cuarto toro de la tarde, salió bizco del pitón derecho y bastante suelto. No se definió en el capote ni en el caballo. El murciano apenas pudo desarrollar la faena ya que el animal buscaba en todo momento tablas. A pesar de todo, Ureña no cesó en esfuerzos, pero fue completamente inviable lograr la faena. Abrevió y remató tras varios pinchazos y fue silenciado.

David Galván con el quinto toro de la tarde tampoco tuvo muchas opciones. Manseó desde su salida y no le dio oportunidad de recibirlo con el capote. Tampoco se lució en el caballo, pero sí dejó un buen par de banderillas Juan Carlos Rey. Brindó la faena al público y demostró mucha disposición y esfuerzo debido a las condiciones del toro. Fue imposible crear la faena y tuvo que poner punto final. Tampoco tuvo suerte con la espada y tras un pinchazo pudo poner punto final a la faena. Fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Alejandro Chicharro ante un sexto toro al que saludó a la verónica con mucho gusto. Se empleó en el caballo y en banderillas dejaron buenos pares Iván García y Fernando Sánchez que obligaron a desmonterarse desde los tendidos. Una fuerte tormenta empezó en la mitad de la faena, algo que provocó que la mayoría de los aficionados huyeran de los tendidos. A pesar del fuerte diluvio Chicharro no cesó en esfuerzos dejando una tanda de muletazos de mucho valor. Cerró la tarde por manoletinas ajustado a tablas. Fue una pena que no atinara con la espada. Se fue de vacío de nuevo.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. Sexta de la Feria de San Isidro. Corrida de toros. Casi lleno. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno.

Paco Ureña: ovación y silencio.

David Galván: silencio y silencio.

Alejandro Chicharro: silencio y silencio.