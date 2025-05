Oreja de mucho valor de Isaac Fonseca ante un gran toro de Pedraza de Yeltes

Román, Jesús Enrique Colombo y Isaac Fonseca eran los protagonistas de la quinta corrida de la Feria de San Isidro ante el hierro salmantino de Pedraza de Yeltes. Una corrida empañada por la lluvia y el viento. El mexicano Isaac Fonseca finalizó la tarde con una gran faena al sexto que fue premiado con vuelta al ruedo y cortó una oreja. Román y Colombo recibieron una vuelta al ruedo cada uno.

Román rompió la tarde con el primero de Pedraza, Bello, de grandes dimensiones, que pasó totalmente desapercibido en el capote del valenciano debido al viento que impidió el saludo. En banderillas echó las manos por delante sin dar opciones. Brindó al público la faena y empezó por doblones la faena, siguió por la zurda dejando muletazos sueltos de mucho gusto. Cambió de mano el valenciano y dejó una gran serie por la diestra ganándose los primeros aplausos de la tarde. Continuó por el mismo pitón, dejando una faena muy medida de principio a fin, consiguiendo que el animal fuera de menos a más. Fue una lástima la espada, no atinó a la primera y tras una estocada atravesada tuvo que hacer uso del descabello. Vuelta al ruedo.

Llegaba Colombo ante un segundo toro al que recibió a pies juntos con mucho gusto. Tras el caballo dejo un gran quite por chicuelinas. Brindó al público la faena Empezó por el pitón izquierdo, pero no permitía ligar cada muletazo, el animal se iba en todo momento. Comenzó a llover y el venezolano lo tuvo más complicado, no sólo por la lluvia sino también por el viento. Remató la faena por manoletinas y finalizó la faena con una gran estocada. Fue premiado con una vuelta al ruedo.

Continuó con el tercero Issac Fonseca, al que recibió por medias verónicas. El animal manseó en el caballo y no le dio muchas opciones para desarrollar la faena al mexicano que a pesar de ello lo intento por varias vías, pero fue imposible el toreo. No tuvo más opciones que abreviar y remató con media estocada y fue silenciado.

Román lo tuvo muy complicado con el cuarto al que tampoco pudo saludar con el capote. El animal fue muy noble de salida, algo que dificultó toda la faena. Apenas pudo lucir muletazos sueltos sin sentido y no tuvo más opciones que abreviar. Tuvo muchas complicaciones con la espada, tras varios pinchazos se le complicó el descabello, lo que provocó el enfado de los aficionados.

Continuó Colombo ante un quinto toro de Pedraza que no le permitió saludarle con el capote, ya que echaba en todo momento las manos hacia delante. No se empleó en el caballo y se picó muy mal. Se lució Colombo en banderillas. Muy difícil lo tuvo Colombo para poder lucirse con el animal, apenas pudo dejar un par de series por la diestra, pero el animal embestía humillado. Lo intentó por ambos pitones, pero fue inviable ante tanta falta de entrega del animal. Finalizó con media estocada y fue silenciado.

Finalizó la gélida tarde Issac Fonseca ante un sexto al que saludó por lances. Se empleó en el caballo y brindó al público la faena y dejó un gran inicio de faena por la diestra por hinojos, de lo mejor de la tarde. Siguió arrastrando la muleta con la mano muy baja por muletazos. Cambió al natural donde al toro le costó un poco más alargar la embestida. Cambió de mano dejando una gran serie por la diestra, rematando por lo bajo ganándose los olés de los tendidos. El mexicano dejó una gran faena sacando todo lo que tenía el animal. Puso punto final a la tarde con una gran estocada y fue premiado con una oreja.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Quinta de la Feria de San Isidro 2025. Corrida de toros. Toros de Pedraza de Yeltes.

Román: vuelta al ruedo y silencio.

Jesús Enrique Colombo: vuelta al ruedo y silencio.

Isaac Fonseca: silencio y oreja.