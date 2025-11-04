WhatsApp llega al Apple Watch con mensajes, audios y reacciones: así es la nueva app que todos esperaban

WhatsApp acaba de dar un paso histórico dentro del ecosistema Apple. La compañía ha anunciado oficialmente WhatsApp para Apple Watch, una aplicación que transforma el reloj en una extensión real del iPhone, con acceso total a los chats, llamadas y mensajes de voz sin sacar el móvil del bolsillo.

Hasta ahora, los usuarios del reloj inteligente de Apple solo podían recibir notificaciones o responder con frases rápidas, pero con esta nueva versión todo cambia. Desde el Apple Watch se podrán leer conversaciones completas, escuchar y enviar mensajes de voz, reaccionar con emojis y visualizar fotos o stickers en alta calidad.

Una experiencia completa de WhatsApp en la muñeca

Meta asegura que esta nueva versión de WhatsApp para Apple Watch responde a una de las peticiones más repetidas por los usuarios del reloj de Cupertino. La app permite leer mensajes largos directamente desde la pantalla, sin depender del iPhone, y muestra más historial de chat que nunca.

El soporte de notificaciones de llamadas también mejora notablemente: podrás ver quién te llama sin mirar el móvil, lo que resulta especialmente útil durante entrenamientos, reuniones o desplazamientos. Además, las imágenes y stickers se muestran con una nitidez sorprendente, algo impensable hasta ahora en el reloj.

Mensajes de voz y reacciones con emojis

Por primera vez, WhatsApp permite grabar y enviar audios directamente desde el Apple Watch. Solo hay que mantener pulsado el micrófono y la app se encarga del resto. También se suman las reacciones rápidas con emojis, una forma cómoda de responder sin escribir nada.

Todo ello, manteniendo el cifrado de extremo a extremo, una de las señas de identidad de la plataforma. De esta forma, los mensajes, llamadas y audios estarán igual de protegidos que en el iPhone.

Requisitos y disponibilidad

Para usar la nueva aplicación de WhatsApp se necesita un Apple Watch Series 4 o superior con watchOS 10 o una versión posterior. La actualización ya está disponible de forma gradual en la App Store, aunque podría tardar algunas horas en llegar a todos los usuarios.

Meta anuncia que esta es solo la primera versión y que llegarán más funciones en el futuro, probablemente incluyendo llamadas desde el reloj o la posibilidad de enviar fotos.

Un paso adelante para los usuarios de Apple

La llegada de WhatsApp al Apple Watch supone un cambio importante para quienes usan el reloj como compañero de entrenamiento o como centro de notificaciones. Ahora es posible mantener una conversación completa, escuchar audios o reaccionar a los mensajes sin depender tanto del iPhone.

WhatsApp se suma a la lista de apps que aprovechan todo el potencial del reloj de Apple y confirma una tendencia: cada vez más servicios están pensados para funcionar de manera autónoma desde la muñeca.