vivo gana el Inspirational Star of Innovation Award de Kantar BrandZ y sube en el Top100

La semana pasada, en la gala BrandZ China 2025 celebrada en Shanghái, vivo fue distinguida con el Inspirational Star of Innovation Award y consolidó su valor de marca en 5.989 millones de dólares, alcanzando el puesto 34 del Top100 chino. La compañía destaca que este impulso llega de su estrategia de innovación en 5G, inteligencia artificial e imagen móvil, ámbitos en los que lleva tiempo acelerando desarrollos propios y en colaboración.

Un reconocimiento a la innovación con foco en el usuario

El premio de Kantar BrandZ refrenda un camino centrado en el usuario con una investigación y desarrollo de doble impulso, tanto propia como conjunta. Ese enfoque, que piensa en necesidades reales antes que en listas de especificaciones, le ha permitido sortear los ciclos de mercado y mantener un ritmo constante de lanzamientos relevantes para el gran público.

Para organizar su hoja de ruta, vivo habla de cuatro pilares tecnológicos: diseño, imagen, sistemas y rendimiento. Bajo ese paraguas creó su sello Blue Technology, que agrupa piezas como Blue Chip, Blue Volt, Blue LM, Blue OS y Blue Image. Esta arquitectura no solo ordena su I+D, también busca una ventaja competitiva clara en productos comerciales, desde la fotografía móvil hasta la eficiencia energética.

Del laboratorio al bolsillo

La traducción práctica de esa estrategia se ha visto en dispositivos recientes. El vivo X200 Ultra se ha ganado fama entre quienes capturan conciertos por su teleobjetivo y su fotografía nocturna, lo que la compañía interpreta como señal de que la tecnología llega a resolver escenarios cotidianos y no solo pruebas de laboratorio. De cara a octubre, la marca anticipa la serie X300, con la que aspira a redefinir el listón de la imagen en la gama alta.

Más allá del smartphone, vivo ha presentado el Vision Explorer Edition, un casco de realidad mixta que pretende sacar esta tecnología del laboratorio hacia usos diarios. Con ese movimiento, la empresa asegura convertirse en la primera tecnológica china que articula una experiencia MR completa, al igul que ha hecho con las Vision Discovery, apoyándose en sus capacidades de hardware y cubriendo tanto el teléfono como el visor, en un ecosistema que va desde la creación de contenidos hasta la experiencia en el terminal.

Estrategia global con ejecución local

En mercados internacionales, vivo defiende la filosofía More Local, More Global: una lógica global unificada, pero con ejecución adaptada a cada país. Es decir, escuchar al usuario local, ajustar el producto y acelerar la llegada al mercado. Este modelo se apoya en una red de ventas y de servicio posventa que refuerza la percepción de marca y su diferenciación. La compañía recuerda además su despliegue industrial y de talento, con centros de I+D en varias ciudades chinas, capacidad de fabricación cercana a 200 millones de smartphones al año y presencia en más de 60 países con más de 500 millones de usuarios.

Qué significa el premio de Kantar BrandZ

El Inspirational Star of Innovation Award es un indicador independiente de que la marca está empujando la categoría con avances tangibles y no solo marketing. Kantar BrandZ evalúa valor de marca y tracción del consumidor. Que vivo suba hasta el puesto 34 y reciba este galardón sugiere una combinación de notoriedad, preferencia y productos que resuelven usos reales como la fotografía con poca luz o la conectividad 5G. En un mercado de móviles maduro, estos matices inclinan la balanza.

Mirando a final de año

Gracias a la serie X300 a la vista y el impulso del visor Vision Explorer Edition, vivo busca reforzar su presencia en la gama alta y abrir nuevas vías en realidad extendida. Si mantiene el paso en sus cuatro frentes, diseño, imagen, sistemas y rendimiento, el premio Inspirational Star of Innovation Award puede ser un punto de apoyo para seguir ganando terreno fuera de China y competir de tú a tú con los gigantes del sector.