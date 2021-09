Desde que Apple sacara en 2016 sus famosos AirPods, no han parado de surgir propuestas similares, no hablamos solamente de imitaciones. Poder escuchar música en cualquier lugar, seguir un podcast o ir la radio es algo que podemos hacer con ellos utilizando como nexo nuestro dispositivo móvil. Los auriculares Ugreen X5 son una de las propuestas que han aparecido recientemente, y pueden suponer un buen punto de partida para aquellos que deseen tener un producto interesante a un precio que no es descabellado.

Así son los auriculares Ugreen X5

La propuesta que nos trae este fabricante chino da un salto de calidad con respecto a las ediciones anteriores, como eran los modelos T1 y T2. Aquí nos encontramos con un diseño muy elegante, ya que la caja parte de un color negro con ligeros tonos azulados y los propios audífonos sigue esa propuesta. La impresión en cuanto abrimos la caja es muy buena, es evidente que nos encontramos ante un producto que aparenta tener calidad.

El emparejamiento se produce sin ningún tipo de inconveniente, y son aptos para cualquier tipo de dispositivo que tenga conexión Bluetooth. En este caso, han sido reconocidos a la primera por un dispositivo de Apple. Para conseguir el emparejamiento bastará con sacarlos de la caja y retirarle una pequeña película protectora de celofán que viene en los electrodos de carga.

La sensación al oído no es mala, se ajustan bien y vienen con las almohadillas de silicona, en este caso con las más pequeñas. Una vez que te colocas los auriculares, estos no se mueven. Es decir, son perfectamente válidos para practicar deportes que requieran impacto, ya que no se van a caer. Vienen con almohadillas de repuesto de diferentes tamaño y con el cable de carga, que adopta el estándar USB-C.

A la hora de la verdad, es decir, la fidelidad en la reproducción del sonido, los auriculares se comportan bastante bien. No tienen ese sonido tan cargado de medios de los modelos anteriores, siendo bastante más equilibrados y ofreciendo una respuesta bastante fidedigna. Es decir, si tienes algunos auriculares, vas a notar cierta diferencia, pero no es demasiado acusada. Esto es debido a que incorporan 2 controladores dinámicos de 10 milímetros y diafragmas compuestos.

Con estos auriculares también puedes realizar llamadas, cuentan con cuatro micrófonos, y la calidad del audio es bastante buena, oyes perfectamente a tu interlocutor y se te escucha con claridad. Cuenta con un sistema diseñado de manera específica para reducir el ruido ambiental y que la comunicación sea más clara.

Con los auriculares realizas una buena cantidad de funciones, tales como:

Un toque en cualquier auricular. Contestar llamada, pausar o reanudar música.

Contestar llamada, pausar o reanudar música. Un toque de 2 segundos en un auricular. Rechazamos la llamada entrante.

Rechazamos la llamada entrante. Dos pulsaciones en el derecho. Sube el volumen.

Sube el volumen. Dos pulsaciones en el izquierdo. Bajas el volumen.

Bajas el volumen. Tres pulsaciones en el derecho. Saltamos a la canción siguiente.

Saltamos a la canción siguiente. Tres pulsaciones en el izquierdo. Vuelves a la canción anterior o al inicio de la que estás escuchando.

Conviene resaltar que, en ocasiones, los auriculares responden un poco tarde a las pulsaciones, sobre todo si hemos de dar 3 toques. Por eso, habrás de repetir la acción si no saltas de canción o pasas a la anterior.

Características de los auriculares Ugreen X5

Bluetooth Bluetooth 5.2 Perfil de bluetooth HSP, HFP, AVRCP, A2DP Codec Qualcomm aptX, AAC, SBC Rango de frecuencia 20Hz-20KHz Tiempo de reproducción Hasta 28 horas de batería (con funda de carga), 7 horas de reproducción de música con 1 carga completa. Tiempo de carga 1,5 horas para auriculares, 2 horas para el estuche. Puerto de carga USB C Puerto Resistencia al agua IPX5

Ugreen ha conseguido con este modelo estirar la batería, ya que podemos oír música durante 7 horas hasta agotar la pila. El estuche tiene una autonomía de 28 horas, con lo que puedes olvidarte durante varios días de volver a cargarlos. Los auriculares se cargan en una hora y media, mientras que el estuche emplea 2 horas en ponerse al 100 %.

Puedes adquirir estos auriculares Ugreen X5 en Amazon, su precio actualmente es de 59, 99 euros, si bien el vendedor pone a tu disposición un cupón descuento del 5%. Una propuesta que da un buen salto de calidad y sin hacer que el precio se dispare. A buen seguro cumplirá con los usuarios medios que buscan un producto competitivo y que dé respuesta a sus necesidades.