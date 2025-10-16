Te pueden estar grabando sin que te des cuenta: el truco del móvil para saber si alguien te espía

Meta ha revolucionado el mercado con las nuevas gafas con cámara incorporada que van unidas al teléfono móvil y que permiten incluso realizar directos en las diferentes plataformas que tiene la compañía americana, dueña de WhatsApp o Instagram. Este nuevo avance permite incluso grabar o hacer fotos en primera persona y esto ha provocado un gran revuelo en lo que se refiere a la seguridad de las personas. Consulta en este artículo el truco para conocer si te están grabando con estas gafas con cámara incorporada que van asociadas al teléfono móvil.

Las gafas inteligentes de Meta, en su modelo Ray-Ban, han llegado al mercado para arrasar con todo y cambiar la percepción de nuestra vida. Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y esta herramienta, en la que se asocian dos empresas importantes, es buena prueba de ello. Porque hoy es posible hacer fotos, capturar vídeos, transmitir en directo o incluso preguntar por el tiempo que va a hacer mañana con las gafas. No es necesario ni activar un botón; simplemente con la voz tus gafas te pueden hacer caso y realizar una acción.

Esto es posible gracias a la alianza de Meta, Ray-Ban y la inteligencia artificial, que han unido virtudes para poner en el mercado una herramienta que puedes encontrar por una cantidad cercana a los 500 euros. Estas gafas van unidas a través de un dispositivo Bluetooth a un teléfono móvil o incluso un ordenador al que irán a parar los vídeos e imágenes que captures con estas gafas inteligentes.

Así son las gafas inteligentes de Meta

Tal fue el éxito de la primera generación de estas gafas inteligentes que entre Meta y Ray-Ban ya han sacado al mercado la segunda generación de esta herramienta que incorpora una cámara de mayor resolución para poder realizar fotos, vídeos o incluso realizar directos que se podrán publicar en tu perfil de Instagram.

«Captura lo que ves y escuchas sin sacar el teléfono del bolsillo. Di ‘Hey Meta, haz una foto’ para tomar fotos nítidas mientras tienes las manos libres para pasear a tu perro. Para los momentos importantes de la vida, la cámara ultra gran angular de 12 MP y el sistema de cinco micrófonos capturan vídeos de mayor calidad 3K ultra-HD, con precisión y claridad», se puede leer en la página web oficial de estas Ray-Ban de Meta.

Sobre su relación con la inteligencia artificial, también informa que podrás «configurar y gestionar tus gafas, importar y compartir tus fotos y vídeos, descubrir nuevas funciones y gestionar la configuración para que tus gafas estén siempre actualizadas». Para ello se tendrá que recurrir a la IA de Meta para disfrutar de todas las bonanzas que permiten estos dispositivos.

El truco para saber si te graban… con el móvil y las gafas

La generación 2 de las gafas inteligentes de Meta también ha generado revuelo por motivos de seguridad. ¿Suponen una amenaza para la seguridad de las personas estas gafas inteligentes? A pesar de que desde Estados Unidos recalcan que estos dispositivos respetan la privacidad de las personas, lo cierto es que la forma de utilizarlas puede derivar en una intromisión en la vida de las personas.

Principalmente porque ya se han denunciado casos en los que algunos usuarios se aprovechan de esta tecnología para grabar sin permiso a las personas. Incluso ComputerHoy cita el caso viral de una mujer que denunció haber sido grabada con unas cámaras mientras se realizaba una depilación en la zona íntima en un centro de estética.

Un buen truco para saber si te están grabando con la cámara de las gafas y, por consiguiente, en el teléfono móvil, es verificar si aparece una luz LED en la parte exterior derecha. Si una persona se dirige a ti con unas gafas negras y una luz en la parte derecha, es que te están grabando. Aunque sea más difícil de discernir, también puedes detectar si te están grabando si escuchas un pequeño pitido al inicio y al final de la grabación.